"Алга" обыграл "Дордой" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Кыргызстан

Футбольный клуб "Алга" продолжил свою беспроигрышную серию в Кыргызской Премьер-лиге, одержав важную победу над "Дордоем" со счетом 2:1.

Матч прошел в упорной борьбе, а команды обменялись голами. Гости открыли счет перед самым перерывом - на 45-й минуте отличился Дмитрий Бессмертный, который вывел "Алгу" вперед.

После начала второго тайма "Дордой" сумел восстановить равновесие. На 52-й минуте Андрей Карвацкий забил ответный мяч и сравнял счет - 1:1.

Однако "Алга" продолжила давление и в концовке встречи добилась своего. На 85-й минуте Монир Абдеселам забил победный гол, принеся своей команде три важных очка.

Благодаря этой победе "Алга" продлила беспроигрышную серию и поднялась на первое место в турнирной таблице Кыргызской Премьер-лиги. "Дордой" потерпел поражение и потерял возможность улучшить свои позиции в чемпионате.