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Кыргызстан и Узбекистан будут совместно развивать промышленные зоны

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Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров и директор Дирекции по управлению промышленными зонами города Ташкента Икромжон Усманов подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ предусматривает развитие партнерства в сфере создания и управления свободными экономическими и промышленными зонами, обмен опытом и лучшими практиками, а также совместную работу по привлечению инвестиций.

Кроме того, стороны намерены содействовать реализации совместных инвестиционных проектов, развитию промышленной кооперации, обмену информацией об инвестиционных возможностях и действующих мерах государственной поддержки.

Также соглашение предусматривает проведение бизнес-форумов, деловых миссий и других совместных мероприятий.

Отдельное внимание будет уделено развитию прямых контактов между свободными экономическими зонами, промышленными предприятиями и инвесторами Кыргызстана и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/460480
Теги:
инвестиции, меморандум, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан
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