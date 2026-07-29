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В Кыргызстане презентовали цифровые решения компании GEO TOTAL

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Дамирбек Бикулов провел встречу с представителями азербайджанской компании GEO TOTAL. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во встрече также приняли участие представители профильных министерств и государственных органов. Компания GEO TOTAL представила современные инженерные и цифровые решения в области геодезии, геоинформационных систем (ГИС), цифровой картографии, лазерного сканирования (LiDAR), беспилотных технологий и искусственного интеллекта.

Особое внимание было уделено применению цифровых технологий при проектировании, строительстве и мониторинге объектов транспортной и городской инфраструктуры. Участникам продемонстрировали возможности проведения инженерных изысканий, создания цифровых моделей местности, управления земельными ресурсами, ведения цифрового кадастра и мониторинга инфраструктурных объектов с использованием современных цифровых инструментов.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества, обмене опытом и реализации совместных инициатив по внедрению современных цифровых технологий в инфраструктурные проекты Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/460488
Теги:
Азербайджан, инвестиции, информационные технологии, сотрудничество, Кыргызстан, Искусственный интеллект
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