В Кыргызстане презентовали цифровые решения компании GEO TOTAL

Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Дамирбек Бикулов провел встречу с представителями азербайджанской компании GEO TOTAL. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во встрече также приняли участие представители профильных министерств и государственных органов. Компания GEO TOTAL представила современные инженерные и цифровые решения в области геодезии, геоинформационных систем (ГИС), цифровой картографии, лазерного сканирования (LiDAR), беспилотных технологий и искусственного интеллекта.

Особое внимание было уделено применению цифровых технологий при проектировании, строительстве и мониторинге объектов транспортной и городской инфраструктуры. Участникам продемонстрировали возможности проведения инженерных изысканий, создания цифровых моделей местности, управления земельными ресурсами, ведения цифрового кадастра и мониторинга инфраструктурных объектов с использованием современных цифровых инструментов.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества, обмене опытом и реализации совместных инициатив по внедрению современных цифровых технологий в инфраструктурные проекты Кыргызстана.