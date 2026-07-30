"Дордой" подписал турецкого защитника Гёктю Демироглу

Футбольный клуб "Дордой" усилил состав турецким защитником Гёктю Демироглу в преддверии второй части сезона и участия в международных турнирах.

С 27-летним футболистом заключен контракт сроком на шесть месяцев. В составе "Дордоя" Демироглу будет выступать под 19-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

Турецкий защитник перешел в "Дордой" из клуба Dynamic Herb Cebu FC (Себу), выступающего в чемпионате Филиппин. Ранее в своей карьере Демироглу играл за команды из Турции, Испании и Индонезии.

Подписание Демироглу стало частью работы "Дордоя" по усилению состава. Ранее клуб объявил о переходе полузащитника сборной Судана Ясина Хаседа, на счету которого 11 матчей за национальную команду, а также украинского хавбека Олега Марчука.

Кроме того, "Дордой" подписал соглашение с 17-летним воспитанником клуба Амантуром Исаковым, а также вернул нападающего Гулжигита Борубаева, который последние полтора года выступал в чемпионате Беларуси за клубы "Минск" и "Неман". За "Дордой" Борубаев ранее провел 71 матч и забил 19 голов.

На данный момент "Дордой" занимает 9-е место в турнирной таблице Кыргызской Премьер-лиги (Жогорку Лиги), набрав 18 очков в 16 матчах.

Также команда готовится к выступлению в Лиге вызова АФК, где 11 августа встретится с сирийским клубом "Хомс Аль-Фидаа".

Перед этим "Дордой" проведет перенесенный матч 23-го тура Жогорку Лиги против "Таланта". Встреча состоится 30 июля на стадионе "Достук Арена" и начнется в 20:30.