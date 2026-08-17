Кыргызстан и ЦА: между инвестициями и экономической самостоятельностью

Кыргызстан расширяет участие в международных и региональных форматах сотрудничества, включая "С5+1" и "С5+ЕС". Для Бишкека такие площадки дают возможность расширять внешнеэкономические связи, привлекать инвестиции и технологии, а также участвовать в формировании новой региональной архитектуры.

Одновременно с этим усиливаются дискуссии о последствиях растущего присутствия внешних игроков в Центральной Азии. Критики подобных инициатив указывают на риск того, что инвестиционные и инфраструктурные проекты могут сопровождаться расширением влияния иностранных компаний на стратегические отрасли, логистику и промышленность региона. В таком случае вопрос заключается уже не только в объёме привлечённых инвестиций, но и в том, на каких условиях они приходят и насколько государства способны сохранять контроль над собственными экономическими интересами.

При этом Центральная Азия сегодня представляет собой пространство конкуренции сразу нескольких внешних сил. Помимо США и европейских стран, в регионе активно присутствуют Китай, Россия, Турция, государства Персидского залива, Япония, Южная Корея и другие партнёры. Это расширяет возможности выбора, но одновременно требует от самих стран региона способности оценивать условия сотрудничества и использовать конкуренцию внешних игроков в собственных интересах.

Для Кыргызстана эта задача особенно актуальна. Страна стремится закрепить своё место в формирующейся системе региональных отношений, тогда как интерес к Центральной Азии со стороны нерегиональных игроков продолжает расти. Поэтому участие в форматах "С5+1" и "С5+ЕС" имеет смысл рассматривать не изолированно, а в контексте более широкой конкуренции за экономическое и политическое влияние в регионе.

На этом фоне возникает вопрос о том, насколько участие Кыргызстана в таких форматах отвечает его собственным интересам и какие возможности страна получает благодаря расширению числа внешних партнёров.

Кыргызстан в региональной архитектуре

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде считает логичным предположить, что если Кыргызстан участвует в определённых международных форматах, то они представляют для страны интерес как минимум. Насколько такое участие окажется полезным, по его словам, покажет практика, дальнейшее развитие событий и отношений Кыргызстана со странами Центральной Азии, а также взаимодействие региона с США, Китаем, Японией, Кореей и другими государствами.

В любом случае Кыргызстан включается в формирующуюся региональную структуру и архитектуру отношений и становится составной частью процессов регионализации системы отношений. Велизаде отмечает, что этот процесс набирает силу и в других регионах планеты.

По его словам, это обусловлено объективными обстоятельствами: глобализация в том виде, в котором её привыкли понимать, перестаёт быть эффективной, поэтому государства посредством взаимодействия на региональном уровне пытаются решать свои проблемы и определять характер будущего развития своих стран и обществ.

В этой связи Кыргызстан, считает политолог, является составной частью формирующегося политического и геополитического ландшафта региона и действовать иначе просто не может.

"Есть логика развития процессов в данный исторический период, и каждая страна действует в рамках этой логики", - сказал он.

При этом, отмечает Велизаде, государства думают не только о текущем взаимодействии, но и о перспективах. Когда страны выстраивают отношения с кем-либо или участвуют в определённых форматах, они думают о будущем. Для Кыргызстана важно закрепить своё место в этом процессе.

Перспективы политолог оценивает как достаточно значительные. Это, по его словам, определяется интересом нерегиональных игроков не только к Кыргызстану, но и к Центральной Азии в целом.

"Кыргызстан хочет быть значимой единицей этого процесса. А для того, чтобы быть значимой единицей этого процесса, надо в нём как минимум участвовать", - подчеркнул он.

Западное присутствие и выбор партнёров

Говоря об опасениях относительно усиления влияния западных компаний в Центральной Азии, Велизаде обращается к историческому опыту. Он отмечает, что в эпоху раннего капитализма западные страны реализовывали свои доктрины колониальной политики в отношении народов, находившихся за пределами западного мира. В основном речь шла о странах Африки, Азии и Латинской Америки.

"Но эти времена давно миновали", - отметил он.

По словам политолога, интересы западных стран, конечно, сохранились, как и желание получить максимум выгоды при минимальных издержках. Однако изменились сами страны - реципиенты инвестиций. Сегодня у них есть выбор между государствами и различными внешними партнёрами.

Велизаде говорит о возможности выбора между Китаем, Россией, если она предлагает выгодные условия, а также усилившимися региональными игроками - Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Турцией, Японией, Кореей и другими государствами.

"То есть их много сейчас, выборов много, и никто никого не заставляет принимать сильные условия", - указал он.

По мнению политолога, конкуренция по сравнению с колониальными временами значительно возросла. Участвуя в тех или иных проектах и принимая инвестиции, страны, которые в них участвуют, знают об этой конкуренции и сообразуются со своими интересами.

Велизаде также обращает внимание на характер современного присутствия западных стран.

"Запад приходит в Кыргызстан, и не только в Кыргызстан, другие страны - не с побрякушками и с этими ожерельями, как это было вот во времена раннего колониализма, а с технологиями", - сказал он.

Если предлагаемая из западных стран технология представляет интерес, то решение о её принятии или непринятии, по словам политолога, является выбором самого Кыргызстана.

Поэтому клише о том, что Запад колонизирует страны и пытается проводить новую колониальную политику, Велизаде считает неподходящим как минимум потому, что Кыргызстан способен самостоятельно оценивать предлагаемые условия.

Он отмечает, что люди, принимающие решения в стране, не являются людьми, которые не способны отличать хорошее от плохого.

"Наверно, им это выгодно. Вот они и сотрудничают с этими странами", - подчеркнул он.

Западные инвестиции и взаимозависимость

Говоря о возможной экономической зависимости Центральной Азии от западных корпораций, Велизаде предлагает смотреть на цифры товарооборота, абсолютные показатели инвестиций, их характер и структуру.

"Если посмотреть на цифры товарооборота, на абсолютный показатель инвестиций, на характер инвестиций, структуру инвестиций, то, в общем-то, западные страны в Кыргызстане не рулят. Условно говоря, и в Центральной Азии в целом тоже", - отметил он.

При этом политолог обращает внимание на заметную роль китайских инвестиций. По его словам, растёт доля инвестиций арабских государств Персидского залива, присутствуют японские, корейские, турецкие инвестиции и другие.

В таких условиях, считает Велизаде, превратиться в зависимую исключительно от Запада страну теоретически невозможно, не говоря уже о практической стороне вопроса.

При этом он отдельно рассматривает само понятие Запада. По его словам, это прежде всего Соединённые Штаты Америки и Западная Европа. Однако Западная Европа сегодня находится в таком состоянии, что ей "не до колониальной политики".

Велизаде отмечает, что экономика ведущих европейских стран на протяжении длительного времени либо стагнирует, либо развивается не очень сильно. При этом наблюдается бегство капитала из стран Западной Европы или вообще из Европы в целый ряд других государств развивающегося мира.

"То есть там тоже происходят серьёзные структурные изменения. Характер инвестиций меняется, структура инвестиций меняется", - отметил он.

При этом политолог признаёт наличие определённой зависимости.

"Есть зависимость, конечно, есть, надо объективно признать этот факт. Но это можно назвать взаимной зависимостью".

По его словам, если бы страны Центральной Азии или другие государства отказались от западных инвестиций, они значительно ухудшили бы своё конкурентное положение. Инвестиции из других стран стали бы преобладать в тех или иных секторах национальных экономик.

В этом смысле, считает Велизаде, западные инвестиции скорее являются преимуществом.

"Чем больше выбора, тем лучше", - считает он.

Он также обращает внимание на то, что современные контракты составляются с участием обеих сторон.

"Это не Ост-Индская компания, которая навязывала свои контракты, и, скажем, клиентам колониальных владений приходилось соглашаться, потому что другого не было", - напомнил он.

По словам политолога, кыргызские экономисты и эксперты, а также кыргызское правительство изучают характер контрактных обязательств и понимают степень ответственности либо, по крайней мере, должны это делать.

Поэтому, отмечает Велизаде, сегодня невозможно действовать с закрытыми глазами. В отличие от прежних лет, у практиков есть колоссальный опыт.

"Как минимум опыт, достигнутый человечеством", - отметил он.

Он признаёт, что этот опыт часто игнорируется, однако он существует. При необходимости можно изучать, какие методы применялись раньше и какие используются сейчас, для чего той или иной компании необходимо то или иное действие.

Опыт Кыргызстана и защита интересов

В качестве конкретного кыргызского примера Велизаде приводит ситуацию с полезными ископаемыми.

"Там мы знаем: есть очень серьёзные, полезные ископаемые, критически полезные ископаемые. В частности, вот золоторудные месторождения. Кыргызстан очень богат содержанием руды, всегда привлекал внешних инвесторов", - напомнил эксперт.

По его словам, в прежние годы иностранные инвесторы при взаимодействии с недобросовестными чиновниками составляли контракты, которые либо не выполнялись, либо выполнялись в пользу инвестора. В результате кыргызская сторона несла серьёзные потери.

Впоследствии последующие правительства либо аннулировали такие контракты, либо в судебном порядке давали понять инвесторам, что те должны выполнять свои обязательства.

"То есть вот этих инструментов раньше не было, а сейчас эти инструменты есть. Поэтому это в той или иной степени застраховывает страны от недобросовестной конкуренции и так далее", - пояснил он.

В связи с этим Велизаде считает необходимым менять угол зрения на процессы, происходящие в мире и регионах.

Инвестиции и технологическое развитие

Политолог подчёркивает, что без взаимодействия с развитыми обществами технологического прогресса достичь невозможно. При этом, по его словам, речь идёт не только о западных странах.

"Без взаимодействия с развитыми обществами, независимо от того, какое это общество - западное, Китай, Япония, Южная Корея, - технологического прогресса достичь невозможно", - полагает он.

Велизаде считает, что невозможно замыкаться только в собственной экономической и технологической системе и рассчитывать исключительно на свои силы.

"Невозможно замыкаться только в своей скорлупе и рассчитывать только на свои силы", - подчеркнул он.

По его мнению, необходимы практический опыт и практические действия, которые позволяли бы налаживать коммуникацию между странами и регионами. Это происходит через инвестиции, совместные проекты и другие формы взаимодействия.

"Это происходит через инвестиции, через совместные проекты и так далее", - отметил он.

При этом сотрудничество с передовыми странами, подчёркивает политолог, позволяет развивать кадровый и научно-технический потенциал.

"Сотрудничество с передовыми странами - я опять же говорю не только о западных странах - позволяет усиливать, то есть развивать кадровый потенциал, научно-технический потенциал", - сказал он.

По словам Велизаде, если работа поставлена правильно, совершенствование системы внешнеэкономических связей становится одним из факторов развития современного общества.

"То есть если правильно работа поставлена, совершенствовать эту систему внешнеэкономических связей - вот это всё факторы, которые присущи современным обществам, которые нужно, наверное, принимать за основу", - заключил он.

Таким образом, вопрос о последствиях участия Кыргызстана в международных форматах не сводится только к риску усиления западного влияния. Для страны одновременно открывается более широкий выбор внешних партнёров, инвесторов и источников технологий, однако результат зависит от того, насколько эффективно государство использует этот выбор и способно отстаивать собственные интересы.

Для Центральной Азии в целом это означает, что конкуренция внешних игроков может становиться не только источником новых рисков, но и инструментом для расширения экономических возможностей региона. При этом ключевым условием остаётся способность самих государств определять условия сотрудничества и использовать внешние связи для собственного развития.