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Акыйкатчы выявил проблемы в детском психоневрологическом стационаре

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В детском психоневрологическом социальном стационарном учреждении Джалал-Абадской области продолжают находиться 24 человека старше 18 лет. Перевести их в учреждения для взрослых пока невозможно из-за отсутствия свободных мест. Об этом сообщили в Институте Акыйкатчы (Омбудсмена) по итогам мониторинга.

Новое здание стационара рассчитано на 165 мест. Сейчас в нем находятся 162 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет. Большинство из них нуждаются в постоянном уходе и помощи, поскольку имеют ограниченные возможности для самостоятельного передвижения.

В ходе мониторинга также установлено, что восемь воспитанников учреждения дети, от которых отказались родители, еще 93 полусироты.

Дети получают горячее питание три раза в день. На питание одного ребенка предусмотрено 220 сомов в сутки, на лекарственные препараты - 26 сомов.

Кроме того, по словам директора учреждения, дети уже четыре года не получают путевки на санаторно-курортное лечение. Как отмечает Институт Акыйкатчы, такие путевки Министерство труда, социального обеспечения и миграции должно предоставлять один раз в пять лет.

По итогам мониторинга Институт Акыйкатчы обратился в Минтруда с требованием выяснить причины непредоставления путевок и принять соответствующие меры. Также ведомству предложено решить вопрос о переводе 24 молодых людей старше 18 лет в социальные стационары для взрослых.

За первое полугодие 2026 года Институт Акыйкатчы провел 52 мониторинга психоневрологических стационарных учреждений по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/460954
Теги:
Джалал-Абадская область, права человека, психическое здоровье, акыйкатчы, Минтруда
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