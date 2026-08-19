Сеул отказался воевать с Ираном - Трамп ответил урезанием военных учений

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету существенно сократить масштаб ежегодных совместных военных учений с Южной Кореей. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп пояснил, что решение связано с отказом Сеула поддержать Вашингтон в вопросе "денуклеаризации" Ирана. По словам главы Белого дома, на соответствующие обращения к президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну американский администрация получила отказ. Также Трамп отметил высокие финансовые затраты на проведение маневров и добавил, что масштабные учения подают "неуместный и враждебный сигнал" Пхеньяну, который, по его оценке, вел себя уважительно.

Поскольку полностью отменить уже начавшиеся 11-дневные учения Ulchi Freedom Shield было невозможно, было принято решение ограничить их размах. В маневрах, призванных отработать механизмы региональной безопасности и отражения угроз, изначально планировалось участие 18 тысяч южнокорейских военнослужащих.

Этот шаг стал продолжением риторики Трампа, критиковавшего совместные маневры с Сеулом ещё после встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре в 2018 году, когда он назвал их "провокационными". КНДР традиционно рассматривает подобные маневры как репетицию вторжения и накануне в очередной раз заявила о готовности принять жесткие ответные меры.

Аналитики отмечают, что решение о сокращении учений отражает стремление Дональда Трампа восстановить личный диалог с северокорейским лидером, несмотря на то, что с 2019 года Пхеньян продолжает активное развитие своей ядерной и ракетной программ.