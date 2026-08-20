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В Сокулуке клиенты пробации соревновались в четырех видах спорта

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В Сокулукском районе Чуйской области прошел спортивный турнир среди клиентов пробации. Участники соревновались в мини-футболе, армрестлинге, перетягивании каната и настольном теннисе. Об этом сообщает Департамент пробации Кыргызстана.

Турнир "Дени сак жашоо – коопсуз коом" состоялся 18 августа. В нем участвовали команды из клиентов, находящихся под пробационным надзором в Бишкеке и Чуйской области.

В мини-футболе первое место заняла команда Панфиловского района, второе – Сокулукского, третье – Жайылского.

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победила команда Панфиловского района. Второе место занял Аламудунский район, третье – Сокулукский.

В перетягивании каната первое место досталось Жайылскому району, второе – Ленинскому району Бишкека, третье - Ысык-Атинскому району.

В армрестлинге победителем стал Сокулукский район. Второе место занял Московский район, третье – Панфиловский.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.

В Департаменте пробации отметили, что такие мероприятия проводятся для социальной адаптации клиентов пробации, организации полезного досуга, популяризации здорового образа жизни и их интеграции в общество.


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URL: https://www.vb.kg/461006
Теги:
Сокулукский район, спорт, Соревнования
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