"Барс" завоевал Суперкубок Кыргызстана-2026

Футбольный клуб "Барс" из Каракола стал обладателем Суперкубка Кыргызстана 2026 года. В решающем матче команда обыграла столичный "Дордой" со счетом 2:0.

Встреча состоялась 19 августа на стадионе спортивного комплекса "Алга" в Бишкеке. На поле встретились действующий чемпион Кыргызстана "Барс" и обладатель Кубка страны 2025 года "Дордой".

"Барс" с первых минут продемонстрировал уверенную игру и сумел дважды поразить ворота соперника. "Дордой", несмотря на попытки изменить ход встречи, не смог ответить забитым мячом.

Финальный свисток зафиксировал победу "Барса" - 2:0. Таким образом, клуб завоевал Суперкубок Кыргызстана-2026, добавив еще один трофей к своему чемпионскому титулу.

Для "Дордоя" этот матч стал шансом завоевать второй национальный трофей за последние сезоны, однако команда не смогла воспользоваться своими возможностями.