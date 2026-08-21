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"Барс" завоевал Суперкубок Кыргызстана-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Барс" из Каракола стал обладателем Суперкубка Кыргызстана 2026 года. В решающем матче команда обыграла столичный "Дордой" со счетом 2:0.

Встреча состоялась 19 августа на стадионе спортивного комплекса "Алга" в Бишкеке. На поле встретились действующий чемпион Кыргызстана "Барс" и обладатель Кубка страны 2025 года "Дордой".

"Барс" с первых минут продемонстрировал уверенную игру и сумел дважды поразить ворота соперника. "Дордой", несмотря на попытки изменить ход встречи, не смог ответить забитым мячом.

Финальный свисток зафиксировал победу "Барса" - 2:0. Таким образом, клуб завоевал Суперкубок Кыргызстана-2026, добавив еще один трофей к своему чемпионскому титулу.

Для "Дордоя" этот матч стал шансом завоевать второй национальный трофей за последние сезоны, однако команда не смогла воспользоваться своими возможностями.


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URL: https://www.vb.kg/461021
Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
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