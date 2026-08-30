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Посол Китая в КР: Наши страны – попутчики на пути развития и процветания

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- Нина Ничипорова
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"Китай и Кыргызстан являются дружественными соседями, связанными общими горами и реками, а также попутчиками на пути развития и процветания. Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-кыргызские отношения переживают наилучший период в истории, а двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху продолжает углубляться и укрепляться", - заявила в эксклюзивном интервью Синьхуа посол КНР в Кыргызстане Лю Цзянпин в преддверии визита Председателя КНР Си Цзиньпина в нашу страну.

Дипломат отметила, что в последние годы политическое взаимодоверие между Китаем и Кыргызстаном неуклонно укрепляется. С 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели уже семь встреч, только в прошлом году встретились трижды. В последние годы состоялись взаимные визиты глав правительств и руководителей законодательных органов обеих стран, наладились тесные контакты между вице-премьерами, министрами и руководителями местных органов власти, также был создан механизм стратегического диалога на уровне министров иностранных дел. Все это позволило сделать взаимодействие на высоком уровне регулярным и интенсивным.

Обе стороны поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их основные интересы. Китай твердо поддерживает усилия Кыргызстана по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также его политику и меры, направленные на обеспечение политической стабильности и содействие социально-экономическому развитию. Со своей стороны Кыргызстан твердо придерживается принципа одного Китая и решительно поддерживает позицию Китая по вопросам, касающимся Тайваня, Синьцзяна, Сицзана и Сянгана. "Китай и Кыргызстан, будучи хорошими соседями, желают друг другу добра, и создали образец добрососедства, дружбы и взаимопомощи между странами", - сказала Лю Цзянпин.

Говоря о прагматичном сотрудничестве, посол отметила, что Китай на протяжении многих лет сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Кыргызстана, крупнейшего источника импорта и инвестиций. В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг рекордно высокого уровня в 27,2 млрд долларов США, увеличившись примерно на 20 проц. в годовом исчислении. На долю двусторонней торговли приходится четверть общего объема торговли Китая со странами Центральной Азии.

"Кыргызстан является одной из первых стран, которые поддерживают инициативу "Пояс и путь" и активно участвуют в ее совместной реализации. Обе страны достигли плодотворных результатов в высококачественном совместном строительстве "Пояса и пути". Быстрыми темпами продвигается реализация таких стратегических крупных проектов, как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан и автодорога Барскоон-Бедель. Проект реконструкции улично-дорожной сети Бишкека, альтернативная автодорога Север-Юг и линия электропередачи "Датка-Кемин" значительно улучшили инфраструктуру Кыргызстана.

Были реализованы такие проекты по оказанию помощи, как строительство Ошской больницы, которые продолжают приносить пользу местному населению", - отметила Лю Цзянпин. По ее словам, также продолжает расширяться двустороннее сотрудничество в области чистой энергетики, современного сельского хозяйства и цифровой экономики. Китайский завод по выработке электроэнергии путем утилизации твердых бытовых отходов в Бишкеке и солнечная электростанция мощностью 100 МВт в Чуйской области начали подавать электроэнергию в сеть, тем самым придав новый импульс "зеленой" трансформации Кыргызстана.

Постоянно углубляются гуманитарные обмены между двумя странами в сфере образования, культуры, здравоохранения и молодежи. Лю Цзянпин отметила, что китайские медики реализуют в Кыргызстане проекты "Экспресс здоровья: яркое путешествие" и "Синью" ("Добросердечное путешествие"), которые уже вернули зрение и подарили надежду более чем 1400 кыргызским пациентам с катарактой и почти 20 детям с врожденными пороками сердца.

Четыре Института Конфуция, созданные совместными усилиями обеих сторон, стали важной платформой для изучения китайского языка кыргызскими студентами, а Мастерская Лу Баня готовит высококвалифицированных технических специалистов для развития и строительства Кыргызстана. В Бишкеке открылся Китайский культурный центр, а крупномасштабный культурный проект "Веселый праздник Весны" получил широкое признание. Стороны также укрепили сотрудничество в сфере совместных археологических раскопок, взаимного перевода литературных произведений, кино и телевидения, а также художественных представлений.

"Масштабы и глубина контактов между представителями всех слоев общества обеих стран достигли беспрецедентного уровня. Люди общаются друг с другом, как с родственниками. Также укрепилась общественная поддержка двусторонних отношений", - отметила дипломат.

По ее словам, постоянное укрепление взаимодействий между Китаем и Кыргызстаном в рамках многосторонних механизмов вносит вклад в совершенствование глобального управления. Она подчеркнула, что Китай и Кыргызстан придерживаются схожих позиций по многим важным международным и региональным вопросам и тесно сотрудничают в рамках таких многосторонних механизмов, как ООН, ШОС и Китай - Центральная Азия.

"Китай искренне поздравляет Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН, всецело поддерживает работу Кыргызстана в качестве ротационного председателя ШОС и поддерживает более активную роль Кыргызстана в международных и региональных делах. Кыргызстан полностью поддерживает концепцию сообщества единой судьбы человечества и четыре глобальные инициативы, выдвинутые председателем Си Цзиньпином", - отметила посол.

В этом году исполняется 25 лет со дня основания ШОС. "Китай и Кыргызстан, как страны-учредители ШОС, неизменно являются реализаторами "шанхайского духа" и важными движущими силами развития ШОС", - отметила Лю Цзянпин. За последние 25 лет Китай и Кыргызстан тесно сотрудничали в рамках ШОС, отстаивая общие интересы и совместно способствуя развитию и укреплению организации.

"Уверена, что под стратегическим руководством глав двух государств и благодаря совместным усилиям народов Китая и Кыргызстана дружба между нашими странами будет передаваться из поколения в поколение, Китай и Кыргызстан непременно достигнут совместного развития и процветания, а китайско-кыргызское сообщество единой судьбы ожидает еще более прекрасное будущее", - заверила она.


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URL: https://www.vb.kg/461194
Теги:
Китай, Си Цзиньпин, посол, проект, инициатива, ООН, ШОС
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