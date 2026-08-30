Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня прибыл в Кыргызскую Республику с государственным визитом. В международном аэропорту "Манас" высокого гостя и Первую леди КНР Пэн Лиюань лично встретили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой Айгуль Жапаровой.

В честь прибытия лидеров двух стран в аэропорту была устроена торжественная церемония: выстроен Почетный караул, вывешены государственные флаги Кыргызстана и Китая. По традиционному кыргызскому обряду гостеприимства девушкам в национальных костюмах преподнесли высоким гостям боорсоки и мед.

Культурную программу встречи составили выступления военного оркестра, ансамбля добулбасчылар, комузчу, а также танцевальных коллективов и представителей движения "Салбуурун". Центральным элементом программы стала композиция "Алп баатырлар", отражающая героическое наследие народа.

Торжественные мероприятия продолжились в VIP-зале аэропорта, где детский хор и молодые исполнители представили музыкальный номер на кыргызском и китайском языках, подчеркнув дружественный характер визита.