Онкохирург: Одна-две мутированные клетки из двух миллионов приводят к беде

Известный кыргызский онкохирург Мукаш Бейшембаев, ученик выдающегося российского ученого, светила мировой онкохирургии, академика Михаила Ивановича Давыдова, который, кстати, подарил своему ученику золотой скальпель как символ напоминания о высокой миссии врача и признания его мастерства, рассказал VB.KG о том, как улучшить профилактику и лечение онкозаболеваний, почему рак пошел в рост, поделился случаями из практики и дал несколько важных советов.

Мукаш Итикулович, вы сами-то как пришли в онкологию? Лет 50 назад, когда поступали в мединститут, она явно по востребованности, престижности уступала хирургии, гинекологии.

- Она действительно даже в десятку наиболее востребованных не входила. Но я с первого класса решил, что буду лечить людей от рака. На мой выбор повлияли страдания и мучения двух моих дедов, которые души во мне не чаяли. Один умер после инсульта, я помогал целый год взрослым ухаживать за ним. Говорил деду, что стану врачом и вылечу его. Второй дед умер от рака. Все в доме шепотом говорили, что у него рак. Я видел, как мучился он от болей, тогда же обезболивающих не назначали. И захотел стать врачом, который лечит именно рак. Я даже не знал тогда, что это за болезнь. Только на первом курсе мединститута узнал, что эта специальность называется онкологией. И с первого курса начал интересоваться всем, что касалось онкологии. Учился что называется взахлеб: все было интересно. Тем более, что оказался в сильнейшей на курсе группе под номером 12, в которой половина выпускников закончила институт с красным дипломом, большинство моих одногруппников стали профессорами, работают в КГМА, за рубежом.

Вы теперь и сами известный профессор, который борется с раком более сорока лет. Говорят, что профессия накладывает на человека свой отпечаток. Вы согласны? И как она сказалась на вас?

- Профессия врача сама по себе сказывается на любом из нас. Наверное, прежде всего мы становимся безотказными, готовы выложиться что называется по полной, если человеку нужна наша помощь. И срабатывает не то, что ты обязан, нет. Просто по-другому ты уже не можешь. Онкология вообще сильно меняет нашу психологию, наверное, мы становимся добрее, отзывчивее и хочется оказать больному самую эффективную профессиональную помощь. В связи с вашим вопросом вспомнил один такой случай. Я ехал на Суусамыр, уже подъезжал к тоннелю, где появилась сотовая связь, и увидел десять звонков неизвестного мне абонента. Если человек так долго пытался дозвониться до меня, значит, нуждается в моей помощи, подумал я и позвонил сам. Как объяснил родственник больного, они привезли его из Оша в центр в очень тяжелом состоянии, у него рак легких. Я вернулся с Тоо-Ашуу в онкоцентр. Но больной оказался не настолько тяжелым, он ходил, говорил. Да, у него был рак легких, позже я прооперировал его, и он еще лет восемь прожил. Но чувства досады не возникло из-за того, что сорвалась моя поездка, главное, что совесть моя была чиста, иначе этот звонок не выходил бы у меня из головы. Я говорю это не свою честь, мол, какой я молодец. Не ошибусь, если скажу, что мои коллеги, особенно хирурги, примчатся и среди ночи, и с любого конца страны, чтобы помочь человеку. В нашей работе это - вопрос жизни пациента, и нас уже не переделаешь.

Онкология научила принимать сложные решения, не поддаваться эмоциям и при этом оставаться человечным. А это качество очень помогает и в профессии, и в жизни.

Мукаш Итикулович, из-за чего развивается рак? Почему одни болеют, других, как говорится, бог миловал?

- Точного ответа на этот вопрос вам не даст никто. В то же время наука накопила немало важных данных об онкозаболеваниях. В целом известно, что основная причина рака – мутация в какой-то клетке из-за повреждения ДНК. Ежеминутно в нашем организме около двух миллионов клеток подвергаются мутации. Из них – и это доказано наукой – жизнеспособны одна-две, остальные погибают без всяких последствий для нас. Вот эти одна-две клетки могут переродиться в злокачественные и запустить развитие опухоли. Это – первое условие.

Но вероятность появления ракового очага зависит от качества работы иммунной системы каждого из нас, а именно: от того, насколько хорошо наши иммунные клетки распознают и отслеживают постоянно возникающие мутации и уничтожают дефектные клетки. Это второе и третье условия. Если они их не видят и не убивают, значит, дефектные клетки принесут большую беду.

Вообще онкозаболевания относятся к болезням, которых, очевидно, не станет меньше никогда. Почему? Потому что количество больных увеличивается вместе с увеличением продолжительности жизни. А чем старше становится человек, тем выше риск возникновения мутаций и онкологических заболеваний, поскольку иммунитет уже слабо защищает, не справляется со своей задачей.

Не могу не сказать еще об одном распространенном биологическом факторе - атрофическом гастрите. Это - заболевание слизистой оболочки желудка в хронической форме. Его опасность в том, что если своевременно не лечить такой гастрит, то со временем истощаются и отмирают клетки желудка, это приводит к развитию злокачественных опухолей.

Или постоянные термические ожоги из-за вредной привычки пить и есть, что называется, с пылу жару. У любителей горячих напитков, еды постоянно происходит ожог пищевода и желудка, что вызывает хроническое воспаление. И как следствие – рак этих органов. Это очень распространенная в нашей стране причина заболевания. Однако многие больные, которых я оперировал, говорили мне, что первый раз слышат об этом.

Профессор, вы сказали, что с возрастом у человека падает иммунитет. Но что тогда мешает иммунитету эффективно защищать молодых от развития опухолей?

- Да, в последние годы мы отмечаем, что растет онкозаболеваемость среди молодых людей. Это говорит о том, что человек с момента зачатия стал больше контактировать с теми факторами, которые вызывают мутацию клеток. Это – окружающая нас среда, продукты с различными консервантами и красителями. Все, с чем соприкасается человек с детства, сказывается на его здоровье. И поэтому онкология – нарастающая проблема. В придачу к этом еще и нездоровый образ жизни, который, как уже доказано, повышает риски опасных изменений в клетках. В частности, такие факторы риска, как курение, злоупотребление алкоголем, ожирение, чрезмерное солнечное излучение, сидячий образ жизни, неправильное питание, повышают риск неблагоприятных мутаций.

Конечно, и здоровый образ жизни не дает стопроцентной защиты от опухолей, но существенно снижает риски их возникновения. Как торакальный хирург-онколог, могу со всей ответственностью заявить, что 95 процентов больных с раком легкого, которых мы оперируем, - курильщики или много курили в прошлом. Также вдыхание дыма или паров табака как в вейпах, кальянах вносит мощный "вклад" в развитие рака легкого, гортани, желудка, простаты, мочевого пузыря.

Разные химические соединения, например, ароматические смолы, которые человек вдыхает при курении, вызывают повреждение ДНК. Канцерогенные же вещества, содержащиеся в них в большом количестве, нарушают процесс распознавания и уничтожения ненормальных клеток, иммунные клетки становятся, образно говоря, слепыми.

То есть вы хотите сказать, что люди по-прежнему безответственно относятся к своему здоровью?

- Борьба с онкозаболеваемостью должна вестись комплексно. Государство должно контролировать качество продуктов, воздуха, строительство жилья, обеспечивать нас, врачей, всем необходимым, чтобы мы боролись хорошо "вооруженными". Но и сам человек должен принимать в ней самое непосредственное участие. Сейчас люди, наконец-то, начали осознавать, что надо ежегодно надо проходить комплексное обследование для своевременного выявления не только рака, но и любой другой болезни. Сейчас развиваются скрининговые программы. А значит, вероятность выявления заболевания на ранней стадии очень велика. Но пока далеко не все это осознают, а потому не снижается количество поздних обращений.

В этой непростой борьбе не менее важную роль играет просветительская работа. Об отношении к своему здоровью надо говорить с детсадовского возраста и до старческого, чтобы у человека выработалась привычка контролировать состояние своего здоровья, чтобы она стала нормой в любом возрасте. И при даже малейших изменениях обращаться к врачу.

Профессор, поясните, почему вы, онкологи, говорите о пятилетней выживаемости онкобольного после лечения. А дальше он не жилец? Но многие ваши пациенты, например, живут и десять, и даже больше лет…

- Важно понимать: пятилетняя выживаемость - это не "срок жизни", а ориентир, который помогает оценить долгосрочные перспективы жизни пациента спустя пять лет после постановки диагноза. Пятилетний рубеж в онкологии – это общемировой ориентир и выбран он ВОЗ не случайно. Для многих видов рака именно в первые пять лет наблюдается наибольший риск рецидива. Например, при раке молочной железы, колоректальном раке и лимфомах риск возврата заболевания наиболее высок в первые несколько лет после лечения. По истечении пяти лет вероятность рецидива снижается. Если за пять лет болезнь не возвращается, риск дальнейшего прогрессирования становится значительно ниже, что позволяет говорить о долгосрочном контроле заболевания.

Но при условии, если опухоль выявляется на ранней стадии, тогда ее можно вылечить или продлить жизнь пациенту на многие годы. Благодаря успехам медицины рак перестал быть фатальным заболеванием, и исцеление зависит от стадии болезни.

Что может сегодня наша онкология?

- Если говорить об онкохирургии, то у нас выполняются все виды оперативных вмешательств, которые проводятся везде. Хотя не помешала бы и подготовка хирургов для некоторых видов хирургии.

Система лекарственного лечения сегодня выглядит достаточно устойчиво. Подавляющее большинство необходимых препаратов доступно пациентам. Но некоторые из дорогостоящих препаратов пациентам приходится или приобретать самим, или же они поступают благодаря поддержке разных благотворительных фондов.

Но современная онкологическая помощь невозможна без мультидисциплинарного подхода. И пока приходится честно признать, что лучевая терапия, скажем так, остается на нежелательном уровне. В регионах из-за отсутствия специалистов и оборудования она не проводится. И многие больные не получают необходимого им курса лечения, либо приезжают в Бишкек, в наш центр, где сконцентрирована эта служба. Но это не выход.

И еще есть одна проблема. На мой взгляд, и я неоднократно об этом говорил, подготовил даже проект о том, что нужно создавать в регионах диагностические центры не только для раннего выявления онкозаболеваний, а всех патологий. Специалисты этих центров могли бы в порядке консультаций связываться по телемедицинской связи с центрами третичного уровня. Что значительно повысило бы раннюю выявляемость заболеваний. Например, сегодня в регионах не проводится такое обследование, как бронхоскопия, при котором можно обнаружить широкий спектр заболеваний и состояний, в том числе опухолевые образования, воспалительные очаги и так далее. Хотя именно заболевания легких в нашей стране идут едва ли не вровень с сердечно-сосудистыми.

Я проанализировал, в течение какого времени больные с раком легких, особенно из регионов, попадают к онкоторакальным хирургам с момента их обращения к поликлинику по месту жительства. Не поверите, в большинстве своем месяцев через семь. Причем, это без учета времени, когда у них уже начался онкопроцесс, возможно, уже за полгода до обращения к врачу. Это в лучшем случае. Семейный врач посылает больного на анализы, на рентген легких, назначает лечение, если не выявлен туберкулез. Больному от лечения не легче. Его посылают в территориальную, потом - областную больницы, на этом этапе нередко появляются еще и целители. Опухоль же растет, время уходит, когда человеку можно значительно продлить срок жизни или вообще избавить его от болезни. Конечно, человек может приехать к нам в центр сам, но таких не так много.

Вот почему нужны региональные диагностические центры, где можно пройти комплексное обследование быстро и качественно. Когда человек понимает, зачем ему нужно проходить обследование, чего он может ожидать от диагноза и лечения, снижается уровень страха и недоверия, а значит, и количество поздних обращений. В итоге выигрывают и пациент, и система здравоохранения.

Мукаш Итикулович, есть какие-то территориальные риски распространения рака в нашей стране?

- Такая эпидкарта есть. Года три назад мы провели анализ заболеваемости, выявляемости и смертности от рака. На первых позициях оказались Бишкек, Ош, Чуйская область. Есть регионы, где относительно мало онкобольных, но надо учитывать количество населения, проживающего в них. Например, судя по нашим данным, в Нарынской области чаще регистрируется рак печени.

Посоветуйте нашим читателям, как не пропустить начало онкозаболевания, при этом не заработав фобию?

- Мой совет не нов– не искать болезнь, а регулярно проверять здоровье. Но многие из наших пациентов откладывали визит к врачу по очень похожим причинам: "нет времени", "ничего не болит", "потом как-нибудь". Проблема в том, что в онкологии это "потом" нередко оказывается слишком поздно. Важно понимать простую вещь: при своевременном выявлении рак давно перестал быть приговором. Это медицинская задача, с которой мы умеем справляться, сохраняя человеку жизнь.

Поэтому, повторяю, наших людей нужно приучить к мысли, что не только врачи, но и они сами должны отвечать за свое здоровье, обследоваться хотя бы раз в год на УЗИ, сдавать кровь на сахар, проверить желудок. А после сорока пяти лет проходить ежегодно комплексное обследование. Это реальный инструмент, который позволяет увидеть проблему ещё до того, как она стала угрозой. Например, колоректальный рак в большинстве случаев можно профилактировать простым удалением полипов. Для этого хотя бы раз в три года нужно делать колоноскопию, особенно людям старше 50 лет. Или рак желудка. Почему в Японии рак желудка выявляют в 70 процентах случаев на первой стадии? Потому, что государство обязало все население делать регулярно гастроскопию.

Парадокс в том, что на ранних стадиях рак, как правило, не болит и никак себя не проявляет. Человек чувствует себя здоровым, живёт обычной жизнью и не подозревает, что процесс уже начался. Каких- то специфических признаков у рака нет. В большинстве своем они схожи с распространенными признаками других заболеваний. Это - быстрая утомляемость, хроническая усталость, снижение работоспособности, веса, нарушение сна и так далее. Это уже должно насторожить, не говоря о том, если появилась кровь в моче, кале, мокроте. Обследование как раз и позволяет "поймать" такие изменения на старте, когда лечение проходит быстрее и эффективнее.

Причём в Кыргызстане периодически проводится скрининг по нескольким видам онкологических заболеваний, а это действительно уникальная возможность, которой можно и нужно пользоваться. Поэтому мой совет: отложите все на "потом" и обследуйтесь.