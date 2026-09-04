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Не достался билет на финал ВИК? В Баете организуют фан-зону

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Все билеты на финальные соревнования по кок бору и кокпару в рамках VI Всемирных игр кочевников проданы. Для болельщиков, которые не смогут попасть на арену, в селе Бает организуют фан-зону. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.

Финальные соревнования по кок бору и кокпару состоятся 6 сентября. Вход на арену "Кок бору" будет осуществляться исключительно при наличии билета. Зрителей без билетов допускать не будут.

Для них организуют специальную фан-зону в селе Бает, на участке побережья между пансионатами "Ак-Марал" и "Чайка". Там установят большой экран, на котором в прямом эфире будут показывать финальные состязания.

Также прямые трансляции финалов будут доступны в эфире телеканалов УТРК, ЭлТР и Nomad, а также на их официальных страницах в социальных сетях.

В Минкультуры призвали жителей и гостей Иссык-Куля учитывать порядок допуска на спортивную арену, следить за официальными сообщениями и соблюдать общественный порядок.


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URL: https://www.vb.kg/461326
Теги:
кок-бору, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Соревнования, Министерство культуры и туризма
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