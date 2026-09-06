На территории КНУКИ незаконно срубили деревья

В Бишкеке зафиксирован факт несанкционированного уничтожения зеленых насаждений. Нарушение выявили инспекторы на территории Кыргызского национального университета культуры и искусства имени Бубусары Бейшеналиевой.

Как выяснилось, разрешительные документы на спил деревьев уполномоченными органами не выдавались. Экологический урон от действий нарушителей оценили в 23,9 тысячи сомов.

Собраный инспекцией пакет документов будет передан в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и привлечения виновных к ответственности.