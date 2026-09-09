Президент: Кыргызстан оказался в центре мирового внимания

Президент Садыр Жапаров заявил, что проведение крупных международных мероприятий способствовало укреплению авторитета Кыргызстана на мировой арене. Об этом он сказал сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Глава государства отметил, что в последние дни Кыргызстан стал площадкой для ряда крупных международных событий. В Бишкеке состоялись юбилейный саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встреча высокого уровня "ШОС+".

В этот же период состоялись государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина и официальный визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Жапаров также отметил проведение VI Всемирных игр кочевников. По его словам, эти события привлекли к Кыргызстану внимание мирового политического, культурного и спортивного сообщества.

Отдельно президент остановился на председательстве Кыргызстана в ШОС в 2025–2026 годах. Он назвал этот период важным этапом в развитии многосторонней дипломатии страны.

По словам главы государства, в рамках председательства велась работа по вопросам безопасности, устойчивого развития, транспорта, торгово-экономического сотрудничества, энергетики, цифровизации и гуманитарных связей.

"Мир начал видеть Кыргызстан на новом уровне и в новом качестве. Растут интерес и доверие к нашей стране", - заявил Жапаров.

Президент подчеркнул, что растущее международное внимание открывает перед Кыргызстаном новые возможности, но одновременно повышает ответственность страны.