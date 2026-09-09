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Президент: Кыргызстан оказался в центре мирового внимания

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Президент Садыр Жапаров заявил, что проведение крупных международных мероприятий способствовало укреплению авторитета Кыргызстана на мировой арене. Об этом он сказал сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Глава государства отметил, что в последние дни Кыргызстан стал площадкой для ряда крупных международных событий. В Бишкеке состоялись юбилейный саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встреча высокого уровня "ШОС+".

В этот же период состоялись государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина и официальный визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Жапаров также отметил проведение VI Всемирных игр кочевников. По его словам, эти события привлекли к Кыргызстану внимание мирового политического, культурного и спортивного сообщества.

Отдельно президент остановился на председательстве Кыргызстана в ШОС в 2025–2026 годах. Он назвал этот период важным этапом в развитии многосторонней дипломатии страны.

По словам главы государства, в рамках председательства велась работа по вопросам безопасности, устойчивого развития, транспорта, торгово-экономического сотрудничества, энергетики, цифровизации и гуманитарных связей.

"Мир начал видеть Кыргызстан на новом уровне и в новом качестве. Растут интерес и доверие к нашей стране", - заявил Жапаров.

Президент подчеркнул, что растущее международное внимание открывает перед Кыргызстаном новые возможности, но одновременно повышает ответственность страны.


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URL: https://www.vb.kg/461435
Теги:
Китай, Пакистан, президент, Си Цзиньпин, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Садыр Жапаров, ШОС
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