Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.87 - 101.87

Россия сыграет с Намибией и Нигерией в октябре

326  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против Намибии и Нигерии в октябре 2026 года. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Первый матч состоится 3 октября в Екатеринбурге, где команда Валерия Карпина встретится со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде россияне сыграют против Нигерии.

Обе встречи пройдут в рамках осеннего тренировочного сбора сборной России, который начнется 21 сентября.

Россия и Намибия ранее никогда не встречались на уровне национальных команд, поэтому предстоящий матч станет первым в истории их противостояния.

С Нигерией россияне уже играли. Первая встреча команд состоялась 6 июня 2025 года на стадионе "Лужники" в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, октябрьский матч станет второй встречей сборных России и Нигерии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461461
Теги:
Россия, футбол, Нигерия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  