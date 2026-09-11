Россия сыграет с Намибией и Нигерией в октябре

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против Намибии и Нигерии в октябре 2026 года. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Первый матч состоится 3 октября в Екатеринбурге, где команда Валерия Карпина встретится со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде россияне сыграют против Нигерии.

Обе встречи пройдут в рамках осеннего тренировочного сбора сборной России, который начнется 21 сентября.

Россия и Намибия ранее никогда не встречались на уровне национальных команд, поэтому предстоящий матч станет первым в истории их противостояния.

С Нигерией россияне уже играли. Первая встреча команд состоялась 6 июня 2025 года на стадионе "Лужники" в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, октябрьский матч станет второй встречей сборных России и Нигерии.