В Кыргызстане построят международный логистический центр "Сары-Таш"

Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР и ООО "Текстиль Транс" подписали меморандум о сотрудничестве по созданию международного транспортно-логистического центра "Сары-Таш". Объем привлекаемых инвестиций в проект составит до 100 млн долларов США.

Новый хаб станет ключевой частью международного транспортного маршрута Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан с перспективой выхода на рынки Пакистана. Проект предусматривает строительство современной инфраструктуры для хранения, консолидации и перевалки грузов, а также создание комплексов весового контроля, таможенно-брокерского сопровождения и цифрового мониторинга.

"Для Кыргызстана это не просто новый логистический объект, а возможность укрепить роль страны как ключевого транспортно-торгового узла между Китаем, Central и Южной Азией. Проект "Сары-Таш" призван дать импульс развитию транзита, торговли и производства, а также создать новые рабочие места", - подчеркнул глава Нацагентства Равшанбек Сабиров.

Меморандум закладывает основу для долгосрочного партнерства по развитию транспортно-таможенной логистики и текстильного кластера. Реализация проекта позволит существенно повысить транзитный потенциал Кыргызстана и откроет новые возможности для бизнеса и международной торговли.