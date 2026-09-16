Более 1,7 млн сомов начислили наработавшим сотрудникам школы в Ак-Сае

Прокуратура Ысык-Атинского района выявила факты незаконного начисления заработной платы лицам, которые фактически не работали в средней школе имени И. Байбекова в селе Ак-Сай.

Как сообщили в надзорном органе, нарушения были установлены в ходе проверки. По данным прокуратуры, ответственные должностные лица школы вносили заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и ведомости по начислению заработной платы.

На основании этих документов зарплата начислялась лицам, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность.

В результате государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,7 млн сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

В настоящее время проводятся следственные действия.