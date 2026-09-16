Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

Более 1,7 млн сомов начислили наработавшим сотрудникам школы в Ак-Сае

334  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура Ысык-Атинского района выявила факты незаконного начисления заработной платы лицам, которые фактически не работали в средней школе имени И. Байбекова в селе Ак-Сай.

Как сообщили в надзорном органе, нарушения были установлены в ходе проверки. По данным прокуратуры, ответственные должностные лица школы вносили заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и ведомости по начислению заработной платы.

На основании этих документов зарплата начислялась лицам, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность.

В результате государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,7 млн сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

В настоящее время проводятся следственные действия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461575
Теги:
зарплата, Ысык-Атинский район, деньги, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  