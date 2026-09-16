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Что Кыргызстан ищет в Южной Корее и что предлагает взамен

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- Соня Ким
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Первый саммит "Центральная Азия – Республика Корея" в Сеуле стал для Кыргызстана возможностью одновременно говорить о большой политике, инвестициях, технологиях и вполне конкретных проектах. За официальными встречами и протокольными кадрами обозначилась более интересная линия: Бишкек пытается перевести отношения с Южной Кореей из формата отдельных проектов в более системное партнерство.

Президент Садыр Жапаров прибыл в Сеул с официальным визитом и провел переговоры с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном.

Затем лидеры стран Центральной Азии впервые собрались с президентом Южной Кореи в отдельном формате на высшем уровне.

Сам факт появления такого формата уже показателен. До этого взаимодействие Сеула с регионом развивалось преимущественно через двусторонние отношения и отдельные площадки. Теперь пять стран Центральной Азии рассматриваются и как единый регион, с которым Южная Корея намерена выстраивать долгосрочное сотрудничество.

Для Кыргызстана здесь возникает одновременно возможность и конкуренция. За внимание корейского бизнеса борется не одна республика, а весь регион. Поэтому одного заявления о готовности принимать инвестиции уже недостаточно.

Кыргызская сторона в Сеуле постаралась обозначить, что именно она может предложить.

В выступлении на саммите Садыр Жапаров говорил о необходимости развивать сотрудничество в сферах цифровизации, искусственного интеллекта, зеленой экономики, транспорта и других направлениях. Кыргызстан заинтересован не только в привлечении капитала, но и в технологиях, новых производствах и подготовке специалистов.

Экономическая часть визита получила продолжение на Первом Корейско-Центральноазиатском бизнес-саммите.

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров заявил, что страна заинтересована в привлечении корейских инвестиций в приоритетные отрасли экономики.

Но, пожалуй, интереснее самого приглашения инвесторов выглядят инструменты, которые стороны собираются создавать для их работы.

Кыргызстан приветствовал открытие представительства KOTRA в Бишкеке и поддержал инициативу по созданию Korean Desk. Кыргызская сторона готова обеспечить условия для его работы как площадки для прямого диалога с корейским бизнесом, сопровождения инвестиционных проектов и поиска новых направлений сотрудничества.

Это уже несколько иной подход.

Одна из традиционных проблем любых международных экономических форумов заключается в том, что после красивых презентаций и подписания меморандумов бизнес возвращается домой, а государственные структуры – к своей обычной работе. Между намерением вложить деньги и реальным запуском предприятия возникает длинная цепочка согласований, документов и переговоров.

Korean Desk, если он действительно станет рабочим механизмом, должен сократить эту дистанцию.

На полях саммита также был подписан меморандум с Корейской корпорацией развития инфраструктуры и городов. Сабиров говорил о возможности сформировать новый формат корейско-кыргызского технологического партнерства, внедрять современные технологии и создавать новые производства.

Именно слово "производства" здесь, пожалуй, одно из ключевых.

Для Кыргызстана инвестиционное сотрудничество становится значительно интереснее, если иностранный капитал приходит не только в торговлю или импорт готовой продукции, но и создает внутри страны предприятия, рабочие места и технологические компетенции.

Отдельно во время переговоров Жапарова и Ли Чжэ Мёна обсуждались экспорт кыргызской продукции на корейский рынок, возможность создания совместного медицинского центра в Кыргызстане и упрощение визового режима. Таким образом, повестка вышла далеко за пределы классического разговора об инвестициях.

Корейское телевидение в одном из сюжетов крупным планом показало рукописную запись и подпись Садыра Жапарова. На фоне переговоров президентов и экономических соглашений это мелочь, но весьма человеческая. В кадр попал аккуратный почерк главы государства, который обычно остается за пределами официальной хроники.

Отношения двух стран в эти дни вообще оказались заметны не только на президентском уровне.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с мэром Сеула О Се Хуном. По итогам встречи столицы подписали Меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских отношений.

Бишкек и Сеул договорились развивать сотрудничество в торговле и экономике, науке, культуре, образовании и городском управлении, поддерживать контакты между профильными подразделениями и обмениваться опытом.

На первый взгляд на фоне переговоров президентов это событие меньшего масштаба. Но именно сотрудничество городов может дать вполне прикладные результаты. Сеул обладает огромным опытом в вопросах общественного транспорта, цифрового управления, городской инфраструктуры и организации мегаполиса. Поэтому содержание побратимства в дальнейшем будет зависеть от того, появятся ли за меморандумом конкретные совместные проекты.

Есть еще один уровень отношений – человеческий.

Накануне саммита Посольство Республики Корея провело в КГУ имени И. Арабаева конкурс дебатов на корейском языке. В нем участвовали 24 человека, а мероприятие собрало около 150 зрителей.

Студенты спорили о совершенно обычных для молодежи вещах: образовании за рубежом, выборе между стабильной работой и профессиональным вызовом, накоплениях, жизненном опыте, хобби и школьной форме.

Вроде бы какое отношение студенческий конкурс имеет к переговорам президентов?

На самом деле прямое.

Экономические отношения между странами редко существуют отдельно от человеческих. Если Кыргызстан рассчитывает на приход корейских компаний, совместные производства и технологические проекты, потребуются люди, знающие язык, понимающие культуру и способные работать одновременно с кыргызской и корейской сторонами.

Поэтому интерес молодежи к корейскому языку – уже не только культурное явление.

В итоге нынешний визит получился многослойным. На одном уровне президенты обсуждали политическое и экономическое сотрудничество. На другом бизнес говорил об инвестициях и технологиях. Параллельно Бишкек и Сеул оформили побратимские отношения, а образовательные и культурные контакты постепенно создают человеческую основу для этого партнерства.

По итогам первого саммита главы государств подписали Сеульскую декларацию. Политическая основа нового формата уже заложена, появились и практические механизмы для развития сотрудничества.

Теперь у Кыргызстана и Южной Кореи есть возможность перевести достигнутые в Сеуле договоренности в конкретные проекты, инвестиции и новые производства. Нынешний визит дает основания рассчитывать, что кыргызско-корейское партнерство получит дальнейшее развитие.


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URL: https://www.vb.kg/461605
Теги:
инвестиции, Южная Корея, президент, саммит, Центральная Азия, сотрудничество, Кыргызстан, мэрия, Садыр Жапаров
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