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В ИВС Чаткала задержанный 17 дней ждал перевода после решения суда

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В Чаткальском районе задержанный спустя 17 дней после решения суда о заключении под стражу и направлении в учреждение №53 ГСИН продолжал находиться в изоляторе временного содержания. Нарушение выявили сотрудники Института Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызстана во время мониторинга ИВС Чаткальского РОВД.

Мониторинг проводился 28 августа. В этот день в изоляторе находился один человек, задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 "Развратные действия" УК Кыргызстана.

Постановлением Ала-Букинского районного суда от 11 августа ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с направлением в учреждение №53 Государственной службы исполнения наказаний.

Однако спустя 17 дней после вынесения постановления суда задержанный все еще находился в ИВС. В Институте Акыйкатчы отметили, что это свидетельствует о несоблюдении требований статьи 9 Закона "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Кроме того, в ИВС Чаткальского РОВД выявили нарушения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. Санитарное состояние туалета было крайне неудовлетворительным, в душевой отсутствовала вода. Также установлены нарушения требований к срокам и условиям хранения медикаментов.

Институт Акыйкатчы также провел мониторинг изолятора временного содержания Майлуу-Суйского ГОВД Джалал-Абадской области.

Там сотрудники института выявили недостаточное электроосвещение в камерах и отсутствие скамеек на прогулочной площадке для задержанных.

По итогам мониторинга Институт Акыйкатчы направил акт реагирования руководству УВД Джалал-Абадской области с требованием устранить выявленные нарушения и принять соответствующие меры.

В институте подчеркнули, что требования законодательства по обеспечению прав содержащихся в ИВС лиц, а также безопасных и соответствующих человеческому достоинству условий содержания должны неукоснительно соблюдаться.


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URL: https://www.vb.kg/461625
Теги:
Джалал-Абадская область, заключенные, суд, Чаткальский район, акыйкатчы, ИВС
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