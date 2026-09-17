Бишкекчанка стала мамой сразу трех мальчиков

В Бишкеке 17 сентября в Городском перинатальном центре родилась тройня. 26-летняя бишкекчанка стала мамой трех мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Дети появились на свет путем операции кесарева сечения на 36-й неделе беременности. Вес новорожденных составил 2 750, 2 600 и 2 750 граммов.

Бишкекчанка поступила в перинатальный центр 28 августа с угрозой преждевременных родов, анемией и отеками. Для нее это третьи роды.

Состояние родильницы и трех новорожденных оценивается как удовлетворительное.