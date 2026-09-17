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ГКНБ выявил финансовые нарушения при сборе платы за пастбища

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ГКНБ выявил факт финансовых нарушений при осуществлении сбора уплаты за пользование пастбищными угодьями со стороны должностных лиц ОМСУ и муниципальных служб Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проведенной аудиторской проверки со стороны Службы внутреннего аудита МФ КР в 27 айылных аймаках размер причиненного финансового ущерба составил более 36 млн сомов.

Согласно закона КР "О пастбищах", за пользования пастбищными угодьями с местного населения ежегодно осуществляется сбор. Однако собираемые финансовые средства не в полном объеме поступали в местный бюджет.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых действиям причастных должностных лиц будет дана правовая оценка, а также приняты меры по возмещению причиненного ущерба государству.


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URL: https://www.vb.kg/461637
Теги:
ГКНБ, Нарынская область, пастбища, Кыргызстан, деньги
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