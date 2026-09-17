ГКНБ выявил финансовые нарушения при сборе платы за пастбища

ГКНБ выявил факт финансовых нарушений при осуществлении сбора уплаты за пользование пастбищными угодьями со стороны должностных лиц ОМСУ и муниципальных служб Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проведенной аудиторской проверки со стороны Службы внутреннего аудита МФ КР в 27 айылных аймаках размер причиненного финансового ущерба составил более 36 млн сомов.

Согласно закона КР "О пастбищах", за пользования пастбищными угодьями с местного населения ежегодно осуществляется сбор. Однако собираемые финансовые средства не в полном объеме поступали в местный бюджет.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых действиям причастных должностных лиц будет дана правовая оценка, а также приняты меры по возмещению причиненного ущерба государству.