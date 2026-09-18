Кыргызстан и Южная Корея подписали меморандум о поддержке малого бизнеса

Кыргызстан и Южная Корея намерены расширить сотрудничество в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана и Корейская служба поддержки малого бизнеса и рынка SEMAS подписали соответствующий меморандум. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ был подписан по итогам встречи главы Нацагентства по инвестициям Равшанбека Сабирова с председателем SEMAS Ин Тэ Ёном.

Стороны обсудили развитие малого бизнеса, обмен опытом и внедрение современных механизмов поддержки предпринимателей. Отдельное внимание уделили возможностям привлечения инвестиций и использованию корейского опыта.

По словам Равшанбека Сабирова, для Кыргызстана важно создавать условия, при которых развитие малого и среднего бизнеса будет способствовать привлечению инвестиций.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с корейскими партнерами, привлечении инвестиций и практического опыта, который может способствовать развитию предпринимательства и реализации новых проектов в нашей стране", - отметил он.

Подписанный меморандум предусматривает развитие взаимодействия в сфере поддержки малого бизнеса и обмена опытом. Стороны также планируют прорабатывать совместные инициативы в области предпринимательства и привлечения инвестиций.