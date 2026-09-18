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Кыргызстанские бильярдисты завоевали две бронзы чемпионата Европы

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанские спортсмены Артур Огобаев и Азирет Токтосунов завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по бильярду среди спортсменов до 18 лет в дисциплине "свободная пирамида".

Соревнования проходили с 11 по 16 сентября в Батуми (Грузия). Кыргызстан на чемпионате представляли три воспитанника бишкекской СДЮШОР "Жениш" - Артур Огобаев, Азирет Токтосунов и Болот Эсенбеков.

Огобаев и Токтосунов успешно преодолели предыдущие стадии турнира и добрались до полуфиналов. В борьбе за выход в финал кыргызстанцы уступили представителям Украины Егору Лупою и Ивану Морозу, завершив соревнования с бронзовыми наградами. Чемпионом Европы стал Иван Мороз, одержавший в финале победу со счетом 7:0.

17 сентября кыргызстанские бильярдисты вернулись в Бишкек. В аэропорту спортсменов встретили представители спортивной школы, поздравившие их с успешным выступлением на международном турнире.

Таким образом, сборная Кыргызстана завершила чемпионат Европы в Батуми с двумя бронзовыми медалями.


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URL: https://www.vb.kg/461650
Теги:
бильярд, Грузия, турнир, Кыргызстан
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