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Акыйкатчы назвала самые доступные и проблемные государственные сайты

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Ни один из 18 официальных интернет-ресурсов, проверенных Институтом Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики, не соответствует всем требованиям доступности для лиц с инвалидностью. Об этом сообщили в Институте Акыйкатчы.

Наиболее высокий показатель доступности зафиксирован у сайта "Гарантированная государством юридическая помощь" - 68,4%. Далее следуют "Централизованный банк данных правовой информации" - 52,9% и сайт мэрии Оша - 47,4%.

Самые низкие показатели выявлены у Министерства чрезвычайных ситуаций -15%, мэрии Бишкека - 15,8% и Централизованного портала информации и государственных услуг - 18,8%.

Мониторинг 18 интернет-ресурсов проводился в июне-июле 2026 года совместно с общественным фондом "Плюс" при поддержке ПРООН в Кыргызстане.

Специалисты оценивали, насколько люди с различными видами инвалидности могут самостоятельно пользоваться сайтами государственных органов, находить необходимую информацию, заполнять электронные формы и получать цифровые услуги без посторонней помощи.

В частности, проверялись навигация с клавиатуры и с помощью программы экранного чтения JAWS, работа электронных форм, кнопок, ссылок и меню, наличие текстовых описаний изображений и понятность заголовков.

Сайты оценивали с учетом международных рекомендаций WCAG по обеспечению доступности веб-контента для людей с инвалидностью. По каждому ресурсу определялся показатель доступности доля выполненных требований от общего количества применимых критериев.

Результаты остальных проверенных ресурсов составили: ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" - 20%, информационная система "Мектеп" - 21,1%, Министерство здравоохранения - 22,2%, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства - 22,2%, Генеральная прокуратура - 26,3%, Государственная налоговая служба - 26,3%, Министерство науки, высшего образования и инноваций - 26,7%.

У информационной системы "Балалык" показатель составил 31,6%, Государственной ипотечной компании - 31,6%, Министерства юстиции - 33,3%, Министерства просвещения - 33,3%, Социального фонда - 45%.

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы обеспечить равный доступ лиц с инвалидностью к цифровым ресурсам и государственным онлайн-сервисам. По итогам мониторинга она направила председателю Кабинета министров письмо с рекомендациями.


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URL: https://www.vb.kg/461699
Теги:
права человека, информационные технологии, Кыргызстан, ЛОВЗ, акыйкатчы
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