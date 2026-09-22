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Председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в США

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Председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в США с 23 по 25 сентября по приглашению американского лидера Дональда Трампа. Об этом официально проинформировали в Министерстве иностранных дел Китая.

Эта поездка станет первым государственным визитом главы Китая в Вашингтон после более чем 10-летнего перерыва - в последний раз Си Цзиньпин посещал столицу США с государственным визитом ещё в 2015 году.

В ходе предстоящих переговоров главы двух государств намерены провести обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия, а также по актуальным темам международной безопасности и глобального развития.

В МИД КНР подчеркнули особую важность контактов на высшем уровне, отмечая стратегический характер диалога лидеров и историческую значимость встреч глав двух стран, проходивших на протяжении последнего полугода.

Китайская сторона выразила готовность совместно с Вашингтоном укреплять стратегическую стабильность, расширять каналы диалога и практического сотрудничества, а также конструктивно подходить к разрешению существующих разногласий в интересах народов обеих стран и глобальной стабильности.


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URL: https://www.vb.kg/461703
Теги:
визит, Китай, США, Си Цзиньпин
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