Кыргызстан и Южная Корея договорились о новых проектах ГЧП

Центр государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызстана договорился о сотрудничестве с Корейской корпорацией зарубежной инфраструктуры и городского развития (KIND) и рядом корейских компаний. Стороны намерены совместно готовить и реализовывать проекты ГЧП в Кыргызстане.

Меморандум о взаимопонимании подписан в Сеуле в рамках Первого Корейско-Центральноазиатского бизнес-саммита.

Согласно документу, к сотрудничеству планируется привлечь компании ELLAB, The Young Medi, VICHE, TG и Exciting Republic. Основными направлениями станут цифровая медицина и здравоохранение, агропромышленность и переработка, искусственный интеллект и цифровизация, а также креативная индустрия и XR-технологии.

В частности, стороны рассматривают внедрение технологий цифровой медицины, создание диагностических и мобильных медицинских комплексов, развитие Smart Farm и переработки сельскохозяйственной продукции.

Также планируется проработка проектов в сфере искусственного интеллекта и цифровизации, создание интерактивных центров с применением XR-технологий.

Достигнутые договоренности направлены на привлечение корейских инвестиций, внедрение современных технологий и реализацию новых проектов в Кыргызстане через механизмы государственно-частного партнерства.