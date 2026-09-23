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Кыргызстан и Южная Корея договорились о новых проектах ГЧП

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- Назгуль Абдыразакова
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Центр государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызстана договорился о сотрудничестве с Корейской корпорацией зарубежной инфраструктуры и городского развития (KIND) и рядом корейских компаний. Стороны намерены совместно готовить и реализовывать проекты ГЧП в Кыргызстане.

Меморандум о взаимопонимании подписан в Сеуле в рамках Первого Корейско-Центральноазиатского бизнес-саммита.

Согласно документу, к сотрудничеству планируется привлечь компании ELLAB, The Young Medi, VICHE, TG и Exciting Republic. Основными направлениями станут цифровая медицина и здравоохранение, агропромышленность и переработка, искусственный интеллект и цифровизация, а также креативная индустрия и XR-технологии.

В частности, стороны рассматривают внедрение технологий цифровой медицины, создание диагностических и мобильных медицинских комплексов, развитие Smart Farm и переработки сельскохозяйственной продукции.

Также планируется проработка проектов в сфере искусственного интеллекта и цифровизации, создание интерактивных центров с применением XR-технологий.

Достигнутые договоренности направлены на привлечение корейских инвестиций, внедрение современных технологий и реализацию новых проектов в Кыргызстане через механизмы государственно-частного партнерства.


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URL: https://www.vb.kg/461770
Теги:
инвестиции, Южная Корея, информационные технологии, сотрудничество, Кыргызстан
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