Равшанбек Сабиров призвал расширять кыргызский язык в деловой среде

В Национальном агентстве по инвестициям при gрезиденте Кыргызстана 23 сентября прошло мероприятие, посвященное Дню государственного языка. Его провели под темой "Язык - национальная ценность, инвестиции - светлое будущее". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники обсудили развитие кыргызского языка, его роль в национальной культуре, а также грамотное использование государственного языка в служебной и профессиональной деятельности.

Глава Нацагентства по инвестициям Равшанбек Сабиров отметил, что для развития государственного языка важно расширять его применение не только в повседневной жизни, но и в профессиональной и деловой среде.

"Как государственный орган, работающий в инвестиционной сфере, мы должны вносить свой вклад в обеспечение качественной и грамотной работы на кыргызском языке, а также в широкое представление инвестиционных возможностей страны на государственном языке. Уважение к языку - это сохранение национальных ценностей, а вклад в его развитие - вклад в будущее", - сказал Сабиров.

В культурно-просветительской части сотрудники ознакомились с основными этапами развития кыргызского языка и его устно-поэтическим наследием. Они прочитали отрывки из произведений кыргызской литературы, продемонстрировали скороговорки и приняли участие в интерактивной игре на знание кыргызских пословиц и поговорок.

По итогам мероприятия участники отметили важность грамотного использования кыргызского языка в делопроизводстве и расширения его применения в профессиональной сфере.