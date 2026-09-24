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Инвестор вложит $210 млн в многофункциональный комплекс в Бишкеке

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В Бишкеке планируют реализовать инвестиционный проект по строительству многофункционального жилого комплекса "Хан Тенгри". Объем инвестиций составит $210 млн. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызстана.

24 сентября Национальное агентство по инвестициям и ОсОО "Хан-Тенгри девелопмент" заключили инвестиционное соглашение о реализации проекта.

Документ подписали глава Нацагентства по инвестициям Равшанбек Сабиров и генеральный директор ОсОО "Хан-Тенгри девелопмент" Чжоу Цинхуа.

По словам Равшанбека Сабирова, привлечение частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры и реализацию современных проектов остается одним из приоритетных направлений работы агентства.

"Мы заинтересованы в расширении взаимовыгодного сотрудничества с инвесторами, создании благоприятных условий для реализации проектов и последовательном сопровождении инвестиций. Уверен, что данный проект внесет вклад в развитие строительного сектора и современной городской инфраструктуры Бишкека", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/461790
Теги:
инвестиции, строительство, Бишкек, Кыргызстан
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