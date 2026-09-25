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ЦИК рассчитал расходы на предстоящие выборы президента КР

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Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов на подготовку и проведение выборов президента Кыргызстана, назначенных на 27 января 2027 года. Общая сумма составит 1,2 млрд сомов.

Из них 646,56 млн сомов предусмотрено на 2026 год, еще 553,44 млн сомов - на 2027-й.

В общую смету включены 240 млн сомов на проведение повторного голосования в случае необходимости. Еще 53,2 млн сомов предусмотрено на организацию голосования граждан Кыргызстана, находящихся за рубежом.

Для проведения выборов планируется обеспечить работу 2 653 участковых избирательных комиссий. В их числе 100 избирательных участков за рубежом. Кроме того, предусмотрено 40 дополнительных участков дистанционного голосования.

Общее количество членов участковых избирательных комиссий составит 26 819 человек. В том числе предусмотрено по 5 066 операторов автоматически считывающих устройств и операторов по идентификации. В территориальных избирательных комиссиях будут задействованы 674 человека.

Также планируется привлечь 1 609 операторов и 600 специалистов групп технической поддержки.

В период подготовки и проведения выборов членам участковых избирательных комиссий предусмотрено вознаграждение в размере от 3 тыс. до 8 тыс. сомов в месяц.

Средства также пойдут на обучение участников избирательного процесса, обеспечение связи, изготовление и печать информационных материалов, приобретение оборудования и необходимых товаров, доставку избирательного оборудования в регионы и обратно, а также транспортировку избирательной документации.

Отдельные расходы предусмотрены на обеспечение избирательных прав лиц с инвалидностью, работу участков за рубежом и проведение официальных мероприятий с участием международных делегаций.

Всего смета предусматривает обеспечение деятельности 56 территориальных и 2 653 участковых избирательных комиссий.


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URL: https://www.vb.kg/461813
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, деньги, ЦИК
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