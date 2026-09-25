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Ребенку-сироте без жилья выделили участок в Джети-Огузском районе

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В Джети-Огузском районе ребенку-сироте, не имевшему собственного жилья, выделили земельный участок для строительства дома. Об этом сообщили в прокуратуре.

Нарушение выявили во время проверки соблюдения законодательства Кыргызстана в сфере защиты имущественных прав детей-сирот.

Установлено, что ребенок-сирота В.К. не имел жилья и не был обеспечен им в установленном законом порядке.

После принятия прокуратурой района соответствующих мер ребенку выделили земельный участок площадью 600 квадратных метров в селе Богатыровка Джети-Огузского района.

Также ему выдали правоустанавливающие документы на земельный участок.


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URL: https://www.vb.kg/461816
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Иссык-Кульская область, сироты, права детей
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