Фермеры смогут получать кредиты через "iDyikan" без посещения банка

В Кыргызстане рассматривают переход к полностью онлайн-кредитованию фермеров через платформу "iDyikan".Новый формат позволит получать финансирование без посещения банка, сбора большого количества документов и ожидания очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Вопросы цифровизации процесса - от подачи заявки до получения результата - обсудили на встрече с представителями финансовых организаций под руководством заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирбека Дуйшеева.

Сейчас через "iDyikan" фермеры могут зарегистрироваться, подать электронную заявку на льготный кредит, встать в онлайн-очередь и отслеживать ее статус.

Модуль "Льготное кредитование фермеров" запустили 15 апреля 2026 года. С этого времени через платформу в "АБанк" направлено 762 электронные заявки, в "Элдик Банк" - 255.

Следующим этапом должен стать переход от онлайн-очереди к полноценному онлайн-кредитованию. Для этого планируется создать единый цифровой профиль фермера и наладить автоматическое получение необходимых сведений из государственных информационных систем.

Таким образом, у фермеров не будут повторно запрашивать данные, которые уже имеются в государственных базах.

Через "iDyikan" также рассматривается возможность предоставления коммерческих агрокредитов, инвестиционного финансирования и лизинга сельскохозяйственной техники. Планируется объединить основные инструменты финансирования фермеров в одном цифровом окне.