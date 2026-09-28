Кыргызстан и Узбекистан усилят сотрудничество по инвестпроектам

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана и Узбекско-Кыргызский фонд развития договорились совместно прорабатывать перспективные инвестиционные проекты и обмениваться информацией об инициативах с потенциалом для реализации.

Об этом шла речь на встрече главы НАИ Равшанбека Сабирова с председателем правления Узбекско-Кыргызского фонда развития Азизом Аалиевым.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в инвестиционной сфере, возможности совместной реализации проектов, их сопровождение, привлечение финансирования и продвижение инициатив, представляющих взаимный интерес для Кыргызстана и Узбекистана.

Равшанбек Сабиров отметил, что у НАИ и фонда есть возможности для более тесной координации по инвестиционным проектам.

"Мы заинтересованы в совместном поиске и сопровождении перспективных проектов, содействии в привлечении финансирования и создании условий для их практической реализации. Важно, чтобы инвестиционные инициативы переходили в конкретные проекты с экономическим эффектом и создавали новые возможности для бизнеса двух стран", - сказал он.

Глава НАИ также отметил роль Узбекско-Кыргызского фонда развития в поддержке инвестиционных инициатив и укреплении делового сотрудничества между двумя странами.

По итогам встречи стороны договорились продолжить рабочие контакты, обмениваться информацией о перспективных инвестиционных инициативах и совместно прорабатывать проекты с потенциалом для реализации.