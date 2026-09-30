Кардиолог Игорь Першуков о новом взгляде на ультрапереработанную пищу

Сегодня все больше накопленных наблюдательных данных связывает употребление ультрапереработанных продуктов с болезнями сердца, раком и смертностью. Каждые дополнительные 100 г ультрапереработанной пищи в день были связаны с повышением риска сердечно-сосудистых событий на 14 процентов, рака - на 4 процента, смерти от любых причин - на 3 процента, а метаболического синдрома или диабета - на 2 процента. К таким выводам пришли авторы метаанализа 51 проспективного исследования с участием почти 8,82 млн взрослых. Доводы ученых о том, как ультрапереработанные продукты могут влиять на организм и почему результаты этого глобального нашумевшего исследования не доказывают причинно-следственную связь, VB.KG попросил прокомментировать профессора, доктора медицинских наук, кардиолога, почетного члена Американского колледжа кардиологов Игоря Першукова.

- Официального определения ультрапереработанных продуктов не существует, однако обычно под ними понимают продукты, подвергшиеся интенсивной промышленной обработке и содержащие множество добавок. Такие продукты, как правило, имеют более низкую пищевую ценность и высокую калорийность, дольше сохраняют ощущение голода и могут способствовать более быстрому приему пищи и увеличению общего объема потребления. По одной из оценок, на ультрапереработанные продукты приходится более половины калорий в рационе жителей США.

Совсем недавно был представлен опубликованный метаанализ, который оценил связи потребления ультрапереработанных продуктов с развитием различных заболеваний. Согласно метаанализу, существует связь между количеством употребляемых человеком ультрапереработанных продуктов и риском развития серьезных хронических заболеваний.

Это был анализ 51 проспективного когортного исследования с участием более 8,8 млн человек, он выявил четкую зависимость "доза-эффект": чем больше ультрапереработанных продуктов употребляли люди, тем выше были риски неблагоприятных исходов. Каждые дополнительные 100 граммов таких продуктов в день были связаны с повышенным риском: сердечно-сосудистых событий - на 14 процентов, рака - на 4 процента, смертности от всех причин - на 3 процента, метаболического синдрома или диабета - на 2 процента.

Сто граммов - это примерно одна большая магазинная печенька, около четырех порций картофельных чипсов или приблизительно два хот-дога.

"Употребление ультрапереработанных продуктов было связано с повышенным риском множества хронических заболеваний и смертности от всех причин, однако достоверность этих данных была низкой или умеренной. Поэтому сокращение потребления ультрапереработанных продуктов может иметь значение для профилактики хронических заболеваний", - заключила группа исследователей во главе с Сяо Лю, доктором медицины и философии из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре и Мемориального госпиталя Сунь Ятсена при Университете Сунь Ятсена в Гуанчжоу, Китай. Свои результаты они опубликовали в журнале Family Medicine and Community Health.

Исследователи призвали врачей, особенно специалистов первичной медицинской помощи, активнее обсуждать эту тему с пациентами.

"Врачи первичного звена могут рекомендовать постепенно снижать потребление ультрапереработанных продуктов примерно до 10–20% суточной калорийности, учитывая при этом, какие подвиды таких продуктов наиболее тесно связаны с неблагоприятными последствиями. Замена ультрапереработанных продуктов на продукты с минимальной обработкой, а не простое ограничение, может быть более устойчивым и ориентированным на пациента подходом", - предложили авторы.

На фоне того, что министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший уделяет большое внимание питанию в рамках своей инициативы "Сделаем Америку снова здоровой", Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило о завершении работы над первым в истории федеральным определением ультрапереработанных продуктов. По имеющимся сведениям, это определение направлено в Белый дом на дальнейшее рассмотрение.

Хотя существует множество исследований, указывающих на связь между рационом с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов и вредом для здоровья, пока не доказано, что именно эти продукты напрямую вызывают хронические заболевания.

На отсутствие убедительных рандомизированных исследований указал статистик Адам Джейкобс из компании Ergomed в Гилфорде, Англия. Его комментарии были опубликованы на сайте Science Media Centre.

"Люди, употребляющие мало ультрапереработанных продуктов, обычно более обеспечены, чем те, кто ест их много, а мы знаем, что бедность является одним из наиболее сильных факторов, прогнозирующих плохое здоровье. Поэтому возможно, что потребление ультрапереработанных продуктов является лишь признаком бедности, а не самостоятельной причиной вреда", - отметил Джейкобс.

Он также указал на другие возможные смешивающие факторы, связанные с образом жизни. Например, люди, работающие посменно или испытывающие сильный стресс, могут чаще употреблять ультрапереработанные продукты. При этом лишь немногие исследования учитывали подобные обстоятельства.

Существуют и серьезные проблемы с измерением питания в наблюдательных исследованиях. В работах, включенных в метаанализ, потребление ультрапереработанных продуктов оценивали с помощью анкет частоты употребления пищи, 24-часовых опросов о рационе или подробных записей питания. Лю и ее коллеги признали, что самостоятельные отчеты о питании могут приводить к ошибкам измерения и неправильной классификации уровня потребления.

"Точно измерить потребление пищи чрезвычайно сложно, поскольку люди часто плохо помнят, что именно они ели", - согласился Гюнтер Кунле, доктор философии из Университета Рединга в Англии. Он добавил, что оценивать количество ультрапереработанных продуктов еще сложнее из-за неоднозначного определения и неясности того, к каким категориям относить некоторые продукты.

"Рандомизированные контролируемые исследования дают более сложную картину: некоторые из них показывают, что соблюдение рекомендаций по питанию важнее, чем сам факт обработки или ультраобработки продуктов. Поэтому важно рекомендовать населению придерживаться действующих рекомендаций по здоровому питанию, однако доказательств пользы именно отказа от ультрапереработанных продуктов пока недостаточно", - подчеркнул Кунле.

Средний возраст участников исследований составлял от 23,9 до 77 лет; 46,4% участников были мужчинами.

Потребление ультрапереработанных продуктов было достоверно связано с сердечно-сосудистыми событиями, раком, избыточным весом и ожирением, метаболическим синдромом и диабетом, депрессией и тревожностью, заболеваниями органов пищеварения, а также смертностью от всех причин.

Однако достоверность доказательств для всех этих исходов оценивалась как низкая, за исключением избыточного веса и ожирения, для которых она была признана умеренной.

"В будущих исследованиях необходимо использовать унифицированные показатели потребления ультрапереработанных продуктов и учитывать конкретные подвиды таких продуктов, совершенствовать методы оценки питания и определить клинически значимые пороговые уровни потребления для разных групп населения", - призвали Лю и ее коллеги.

Основные выводы

Метаанализ связал употребление ультрапереработанных продуктов с основными хроническими заболеваниями на основании данных более чем 8,8 млн человек.

Увеличение потребления таких продуктов было связано с повышением риска сердечно-сосудистых событий, рака, смертности, метаболического синдрома и диабета.

Исследования имеют исключительно наблюдательный характер; не доказано, что отказ от ультрапереработанных продуктов улучшает здоровье.