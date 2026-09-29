В Бишкеке открыли производство бытовой техники и товаров для дома

В Бишкеке открылась производственная площадка Kampa Industrial Park, где планируется создать около 200 рабочих мест. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызстана.

На площадке выпускают товары для дома и бытовую технику под брендами LAMIS, CAISER / Кайзер, BLESK / LAMIS. Также осуществляется производство и реализация продукции Midea, Haier и Baumann.

Часть продукции предприятия экспортируется на внешние рынки с маркировкой "Произведено в Кыргызстане" (Made in Kyrgyzstan).

Запуск новой площадки направлен на расширение производственных мощностей и увеличение объемов выпуска продукции.

В открытии приняли участие представители Национального агентства по инвестициям, руководство предприятия и представители деловых кругов.