Кыргызстан представил странам ШОС цифровые решения для инвесторов

Кыргызстан представил свои подходы к развитию технологического предпринимательства, венчурного финансирования и цифрового сопровождения инвесторов на TAJ-TECH 2026, который проходит в Душанбе. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям.

Кыргызстан на мероприятии представил заместитель главы Нацагентства по инвестициям Мээримбек Койчуманов. Он принял участие в Форуме стартапов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и панельной сессии "Цифровое сотрудничество: новые возможности для инвестиций и технологического партнерства".

Койчуманов сообщил, что в 2026 году в Кыргызстане принят Закон "О венчурном финансировании", который создает правовую основу для привлечения инвестиций в стартапы. Документ предусматривает современные финансовые инструменты, в том числе соглашение о праве на будущую долю в компании и конвертируемый заем.

Среди приоритетных направлений цифрового сотрудничества были обозначены энергетика, управление водными ресурсами и логистика. Речь идет, в частности, об интеллектуальном учете ресурсов, прогнозировании нагрузки и цифровом управлении грузоперевозками.

Кроме того, автоматизированная информационная система "Инвестиции" готовится к промышленной эксплуатации и наполняется актуальными данными. Она объединит информацию об инвестиционных проектах, документы и этапы согласования для сопровождения проектов и взаимодействия с государственными органами.

В Нацагентстве заявили о готовности продолжить обмен опытом с государствами - членами ШОС и содействовать реализации новых инвестиционных и технологических проектов.