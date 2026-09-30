В Чуйской школе-интернате приняли меры после мониторинга Акыйкатчы (Омбудсмена) КР Джамили Джаманбаевой. В частности, провели санитарную обработку после выявления педикулёза у воспитанниц, закупили новое постельное бельё и подушки, а также усилили контроль за оформлением социальных пособий. Об этом сообщили в администрации учреждения.

По данным школы-интерната, 25 сентября специалисты дезинфекционного отдела ЦГСЭН Токмока провели санитарную обработку спального корпуса девочек, включая комнаты, мебель и постельные принадлежности. Также была проведена обработка волосистой части головы 32 воспитанниц.

Учреждение закупило необходимые препараты, в том числе "Педикулин", "Гигиенику" и "Перметрин". Медицинские работники проводят повторный мониторинг состояния детей, усилен ежедневный контроль за соблюдением правил личной гигиены.

В администрации также прокомментировали состояние здоровья воспитанников. По данным учреждения, некоторые дети поступают в интернат с дефицитом массы тела, отставанием в росте, энурезом, логоневрозом, стоматологическими и дерматологическими заболеваниями. В интернате связывают это с отсутствием необходимого ухода в неблагополучных семьях.

Дважды в год воспитанники проходят комплексные медицинские осмотры врачей ЦОВП Чуйского района. По их итогам назначается лечение. В частности, дети принимают йодомарин и "Ферсинол" для профилактики анемии. Одна из воспитанниц с атопическим дерматитом прошла профильное лечение в медицинском центре "Айтыш-Ата" в Токмоке.

После замечаний относительно состояния постельных принадлежностей учреждение закупило 120 комплектов постельного белья и 240 новых подушек. Также приобретена хлопчатобумажная ткань, из которой шьют новые комплекты для замены изношенных.

В администрации объяснили и наличие строительных отходов на территории интерната. С сентября 2025 года по март 2026 года здесь проводился капитальный ремонт учебного и спального корпусов, столовой и фасадов зданий. Сейчас ремонтно-строительные работы продолжаются в спальных корпусах и мастерских.

По данным учреждения, строительные отходы временно складируются в специально отведённой яме. После завершения работ её планируют засыпать, а территорию привести в надлежащее санитарное состояние.

Нерешённым остаётся вопрос ограждения территории школы-интерната. Администрация сообщила, что с 2020 года неоднократно обращалась в уполномоченные органы с просьбой выделить на это средства, однако положительного решения пока не было. Для обеспечения безопасности на территории учреждения установлены 24 камеры видеонаблюдения.

В интернате также объяснили задержки с оформлением социальных пособий частой сменой социальных педагогов. В течение года эту должность занимали три сотрудника, что привело к задержкам при передаче и систематизации документов. Сейчас контроль за этим направлением усилен.

По итогам мониторинга администрация провела рабочее совещание с ответственными сотрудниками. На контроль взяты вопросы соблюдения прав воспитанников, своевременного оформления социальных пособий, защиты имущественных прав детей, медицинского сопровождения, санитарно-гигиенических требований, безопасности и бытовых условий.

О выполнении оставшихся рекомендаций, в том числе требующих участия вышестоящих и местных государственных органов, в школе-интернате обещали сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева посетила Чуйскую школу-интернат для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе мониторинга оценивались условия проживания и обучения детей, состояние их здоровья и безопасности, соблюдение социальных и имущественных прав.

При проверке были выявлены педикулёз у большинства обследованных девочек, неудовлетворительное состояние части постельных принадлежностей, стихийная свалка и отсутствие ограждения территории. Кроме того, выяснилось, что шесть детей-сирот не получали предусмотренные им социальные пособия. Акыйкатчы призвала принять меры для устранения выявленных нарушений и обеспечения прав воспитанников.