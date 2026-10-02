Счетная палата выявила нарушения и проблемы с учетом в ГАУГИ

Счетная палата выявила финансовые нарушения на 336,7 млн сомов и $3,6 млн по итогам аудита Государственного агентства по управлению государственным имуществом и его подведомственных подразделений за 2025 год. В ходе аудита восстановлено 40,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, при сопоставлении данных информационной системы "Единый реестр государственного имущества" и программы "Централизованный бухгалтерский учет" установлено расхождение на 12 млрд 752,9 млн сомов. В Счетной палате отметили, что это свидетельствует о существенных недостатках и системных проблемах в учете государственного имущества и ведении отчетности.

Аудит охватывал соответствие исполнения бюджета, в том числе доходной части республиканского бюджета.

За отчетный период поступления от управления государственным имуществом составили 27 млрд 455,3 млн сомов. Основная часть пришлась на дивиденды - 26 млрд 636,4 млн сомов. Поступления от чистой прибыли государственных предприятий составили 2,7 млн сомов.

Из 58 государственных предприятий 43 завершили 2025 год с прибылью.

По итогам аудита Совет Счетной палаты дал рекомендации по устранению выявленных недостатков, совершенствованию учета и отчетности, а также повышению эффективности управления государственным имуществом.