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В Кыргызстан хотят привлечь частный капитал из Омана

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Кыргызстан и Оман обсудили возможность создания совместного инвестиционного фонда развития, а также привлечение оманского частного капитала в проекты в Кыргызстане. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям.

Сегодня, 5 октября, глава агентства Равшанбек Сабиров встретился с делегацией Султаната Оман во главе с начальником Департамента Центральной Азии МИД Омана шейхом Аль-Аббасом бин Ибрагимом Аль-Харти.

Во встрече приняли участие представители государственных органов и организаций двух стран, курирующих вопросы экономики, инвестиций, торговли, энергетики, транспорта, туризма и сельского хозяйства.

Стороны определили несколько приоритетных направлений для сотрудничества. Среди них энергетика и возобновляемые источники энергии, туризм и курортная инфраструктура, сельское хозяйство и переработка продукции, транспорт и логистика, авиация и цифровизация.

По словам Равшанбека Сабирова, Кыргызстан заинтересован в привлечении оманских инвестиций в перспективные проекты и расширении прямого взаимодействия с инвестиционными институтами и бизнесом Омана.

Кроме того, стороны предложили активизировать проведение совместных инвестиционных форумов и взаимных бизнес-миссий.

По итогам встречи представители Кыргызстана и Омана подтвердили готовность продолжить работу по продвижению конкретных проектов, представляющих взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/462058
Теги:
инвестиции, сотрудничество, Кыргызстан
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