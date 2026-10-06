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Из Грузии экстрадировали двух граждан Кыргызстана, находившихся в розыске

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Двое граждан Кыргызстана, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве, экстрадированы из Грузии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Экстрадированных доставили в Кыргызстан в сопровождении сотрудников МВД и поместили в следственный изолятор.

По данным Генпрокуратуры, один из них, Т.К., обвиняется в подделке официальных документов. По версии следствия, с их помощью он получил дубликаты правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 27,9 га в селе Кок-Жар, после чего незаконно продал землю третьим лицам.

Второй гражданин, Н.Т., обвиняется в незаконном завладении автомобилем с использованием поддельных документов. Впоследствии, по данным ведомства, он продал машину третьим лицам, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

Экстрадиция проведена в рамках взаимодействия Генеральной прокуратуры Кыргызстана с компетентными органами Грузии.

В Генпрокуратуре отметили, что продолжается работа по розыску и возвращению граждан, скрывающихся за пределами страны от органов следствия и суда.


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URL: https://www.vb.kg/462086
Теги:
Генеральная прокуратура, Грузия, мошенничество, розыск, экстрадиция, Кыргызстан
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