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За пять лет заболеваемость раком молочной железы в КР выросла на 35%

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане продолжают фиксировать рост числа впервые выявленных случаев рака молочной железы. По данным Национального статистического комитета, в 2024 году этот диагноз был поставлен 834 женщинам. Годом ранее, в 2023-м, зарегистрировали 745 новых случаев.

В целом за последние пять лет динамика выявления злокачественных новообразований молочной железы у женщин выглядит следующим образом:

2020 год: 617 случаев;

2021 год: 697 случаев;

2022 год: 685 случаев;

2023 год: 745 случаев;

2024 год: 834 случая.


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URL: https://www.vb.kg/462109
Теги:
онкология, Кыргызстан, женщины
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