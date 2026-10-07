За пять лет заболеваемость раком молочной железы в КР выросла на 35%

В Кыргызстане продолжают фиксировать рост числа впервые выявленных случаев рака молочной железы. По данным Национального статистического комитета, в 2024 году этот диагноз был поставлен 834 женщинам. Годом ранее, в 2023-м, зарегистрировали 745 новых случаев.

В целом за последние пять лет динамика выявления злокачественных новообразований молочной железы у женщин выглядит следующим образом:

2020 год: 617 случаев;

2021 год: 697 случаев;

2022 год: 685 случаев;

2023 год: 745 случаев;

2024 год: 834 случая.