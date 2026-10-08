Маршрут онкопациентки: журналистский эксперимент "Вечернего Бишкека"

В Кыргызстане официально прописан маршрут женщины при подозрении на рак молочной железы. Но как этот путь выглядит на практике? В октябрьский месячник осведомленности об онкозаболеваниях "Вечерний Бишкек" запускает специальный редакционный проект-эксперимент.

Причина для такого расследования более чем серьезная. По данным Национального статистического комитета, выявляемость рака молочной железы в стране растет с каждым годом: если в 2020 году зарегистрировали 617 первичных случаев, то в 2024-м - уже 834. Но главная проблема заключается в другом: по информации ФОМС, 46,6% диагнозов ставятся уже на запущенных, III и IV стадиях, когда эффективное лечение требует огромных усилий и средств.

Где именно женщины теряют драгоценное время - на этапе записи к врачу, в очередях на УЗИ или в ожидании результатов биопсии? Чтобы ответить на этот вопрос, редакция решила проследить реальную историю одной жительницы Бишкека от первого визита в поликлинику до получения диагноза и назначения терапии.

Журналисты будут фиксировать каждый шаг пациентки, не вмешиваясь в работу врачей, и открыто оценивать практическую сторону процесса:

сколько времени занимает каждый этап и ожидания приема; какие обследования назначают бесплатно, а за что приходится платить; сколько стоят анализы и где происходят основные задержки; сколько дней проходит от первого подозрения до старта лечения.

Первый шаг нашей героиней уже пройден: женщина обратилась в ГСВ по месту жительства, участковый врач направил ее к онкологу этой же поликлиники, а тот после осмотра выдал направление на маммографию.

Редакция продолжит наблюдение за маршрутом пациентки.