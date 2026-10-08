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Маршрут онкопациентки: журналистский эксперимент "Вечернего Бишкека"

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане официально прописан маршрут женщины при подозрении на рак молочной железы. Но как этот путь выглядит на практике? В октябрьский месячник осведомленности об онкозаболеваниях "Вечерний Бишкек" запускает специальный редакционный проект-эксперимент.

Причина для такого расследования более чем серьезная. По данным Национального статистического комитета, выявляемость рака молочной железы в стране растет с каждым годом: если в 2020 году зарегистрировали 617 первичных случаев, то в 2024-м - уже 834. Но главная проблема заключается в другом: по информации ФОМС, 46,6% диагнозов ставятся уже на запущенных, III и IV стадиях, когда эффективное лечение требует огромных усилий и средств.

Где именно женщины теряют драгоценное время - на этапе записи к врачу, в очередях на УЗИ или в ожидании результатов биопсии? Чтобы ответить на этот вопрос, редакция решила проследить реальную историю одной жительницы Бишкека от первого визита в поликлинику до получения диагноза и назначения терапии.

Журналисты будут фиксировать каждый шаг пациентки, не вмешиваясь в работу врачей, и открыто оценивать практическую сторону процесса:

  1. сколько времени занимает каждый этап и ожидания приема;
  2. какие обследования назначают бесплатно, а за что приходится платить;
  3. сколько стоят анализы и где происходят основные задержки;
  4. сколько дней проходит от первого подозрения до старта лечения.

Первый шаг нашей героиней уже пройден: женщина обратилась в ГСВ по месту жительства, участковый врач направил ее к онкологу этой же поликлиники, а тот после осмотра выдал направление на маммографию.

Редакция продолжит наблюдение за маршрутом пациентки.


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URL: https://www.vb.kg/462110
Теги:
онкология, Кыргызстан, медицина, Вечерний Бишкек, женщины
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