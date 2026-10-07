Азербайджанская компания заинтересовалась развитием экогорода "Асман"

Основатель азербайджанской компании Portofino Development Кянан Джалилов выразил заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане, в частности в развитии экологического города "Асман". Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при президенте.

Сегодня, 7 октября, глава НАИ Равшанбек Сабиров встретился с Кянаном Джалиловым. Стороны обсудили перспективные проекты, в том числе строительство и развитие городской инфраструктуры.

Джалилов представил опыт реализации подобных проектов в Азербайджане и предложил рассмотреть возможность применения этого подхода в Кыргызстане.

Равшанбек Сабиров рассказал о действующих мерах государственной поддержки инвесторов, возможностях и преференциях специальных экономических зон, налоговых и других стимулах, а также условиях для развития IT-сектора.

Кроме того, глава НАИ отметил возможности закона "О венчурном финансировании" для развития стартапов, инновационных компаний и привлечения частного капитала.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации и детально проработать перспективные направления сотрудничества.