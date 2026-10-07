Миннауки прокомментировало заявление акыйкатчы о документах студентов

Студенты, обучавшиеся за счет государственного образовательного гранта, в некоторых случаях обязаны возместить затраты на свое обучение. Сделать это необходимо в течение шести месяцев. Об этом сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана.

Обязанность по возмещению возникает, если студент отчислился по собственному желанию без уважительной причины, был отчислен по неуважительной причине, перевелся на другую специальность либо перешел с государственного образовательного гранта на контрактную форму обучения.

При этом само отчисление не означает автоматическую обязанность вернуть средства. От возмещения студент может быть освобожден в предусмотренных законодательством случаях, в частности при отчислении по состоянию здоровья или в связи с выездом за пределы Кыргызстана на постоянное место жительства. Для этого необходимо представить подтверждающие документы.

В министерстве также разъяснили порядок выдачи документов отчисленным студентам. Подлинник документа об образовании и академическая справка (транскрипт) выдаются после погашения финансовой и материальной задолженности. Сюда входит и возмещение стоимости обучения по государственному гранту, если такая обязанность предусмотрена законодательством.

Ранее акыйкатчы Джамиля Джаманбаева поднимала вопрос о возврате документов студентам, отчисленным из вузов. Она призвала образовательные организации не удерживать документы без предусмотренных законом оснований и соблюдать права студентов.

На этом фоне Минобрнауки уточнило, что обязанность возмещать средства государственного образовательного гранта возникает не во всех случаях отчисления, а только при обстоятельствах, прямо предусмотренных законодательством.