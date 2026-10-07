В развитие аэропортов Кыргызстана вложили более 9,8 млрд сомов

Председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев сообщил, что в развитие инфраструктуры аэропортов Кыргызстана инвестировано более 9,8 млрд сомов. По предварительным итогам девяти месяцев 2026 года консолидированная чистая прибыль ОАО "Аэропорты Кыргызстана" составила 4,2 млрд сомов.

Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 93-й годовщине Дня гражданской авиации Кыргызстана.

По данным пресс-служба кабмина, Касымалиев также ознакомился с обновленной инфраструктурой международного аэропорта "Манас". Информацию о проведенной комплексной реконструкции и модернизации представили министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и руководитель ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По словам главы Кабмина, в аэропорту "Манас" обновлены элементы аэродрома и модернизированы системы освещения, а аэропортовый комплекс "Манас-2" полностью реконструирован.

Кроме того, в международных аэропортах "Ош" и "Иссык-Куль" строятся новые современные аэропортовые комплексы, продолжается строительство международного аэропорта "Жалал-Абад". Аэропорты "Каракол", "Нарын", "Кербен", "Казарман" и "Талас" обновлены и вновь введены в эксплуатацию.

Отдельно Касымалиев рассказал об обновлении авиапарка. В 2026 году на его расширение для авиакомпании Asman Airlines выделено более 5 млрд 836 млн сомов. Государство также приобретет два самолета Airbus A321.

"Мы хотим, чтобы наша национальная авиакомпания была конкурентоспособной", – сказал Касымалиев.

Он также отметил исключение Кыргызстана из авиационного "черного списка" Европейского союза и заявил, что работа в этом направлении продолжается до полного завершения. По его словам, цель – вывести кыргызские авиакомпании на уровень, позволяющий безопасно и качественно обслуживать направления в ведущие страны мира.

Глава Кабмина упомянул и запуск первого спутника Кыргызстана, назвав его началом новой технологической эры. По его словам, спутниковые технологии открывают возможности в сфере связи, дистанционного зондирования Земли, сельского хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций.

По итогам мероприятия работникам отрасли за вклад в развитие гражданской авиации, профессионализм и добросовестный труд вручили почетные грамоты Кабинета министров и объявили благодарности председателя Кабмина.