Радость в кредит. Как технологии могут изменить экономику тоев в КР

Свадьба длится один день, а финансовые последствия могут ощущаться годами. Желание достойно встретить гостей, соблюсти традиции и не уступить окружающим порой заставляет семьи брать кредиты и тратить больше, чем они могут себе позволить. Но что, если деньги, потраченные на пышное торжество, направить на покупку жилья, образование или собственное дело? И можно ли сохранить свадебные традиции, не превращая праздник в долговое обязательство?

Ответы на эти вопросы попыталась найти Пуне Баясова, менеджер отдела глобального развития Парка высоких технологий Кыргызстана. Свое исследование она представила на XII ежегодной конференции "Жизнь в Кыргызстане – 2026", организованной Университетом Центральной Азии, Институтом аграрного развития в странах с переходной экономикой имени Лейбница и Международным центром безопасности и развития.

В центре ее работы – влияние общественных ожиданий на свадебные расходы и возможность использовать цифровые технологии для более разумной организации торжеств.

По словам Баясовой, в Кыргызстане свадьбы нередко становятся своеобразным соревнованием между семьями. Желание продемонстрировать достаток и не уступить окружающим влияет на масштаб праздника, количество гостей и выбор услуг.

В своем выступлении она привела ориентировочную стоимость свадьбы – около 10 тысяч долларов. Исследовательница отметила, что подобные расходы могут значительно превышать финансовые возможности семей, тогда как эти средства могли бы быть направлены на здравоохранение, образование или развитие малого бизнеса.

Одним из главных факторов чрезмерных затрат Баясова назвала страх общественного осуждения. Знакомый многим вопрос "Что скажут люди?" способен определять финансовые решения даже тогда, когда семья понимает, что предстоящие расходы для нее слишком велики.

При этом исследовательница считает, что одних административных ограничений недостаточно. Общественное давление может оказаться сильнее страха перед предусмотренными государством санкциями.

Чтобы разобраться в причинах такого поведения, Баясова обратилась к экономическим теориям демонстративного потребления, социального статуса и влияния групповых ожиданий на поведение человека.

Для количественного анализа она использовала данные исследования "Жизнь в Кыргызстане" за 2016 год, охватывающие около 2 200 домохозяйств. Кроме того, провела интервью с представителями девяти семей, организовывавших свадьбы в период с 2016 по 2022 год.

Сопоставление статистических данных и личного опыта участников позволило рассмотреть, как доходы, традиции и заемные средства связаны с расходами на торжества.

Результаты показали, что с увеличением доходов домохозяйств растут и свадебные затраты. Однако материальное положение оказалось не единственным фактором, определяющим размер праздничного бюджета.

Даже с учетом различий в доходах и наличии кредитов приверженность традициям сохраняла статистически значимую связь с расходами.

Для объяснения этой закономерности Баясова использовала понятие "традиционная надбавка". Под ним она подразумевает дополнительные затраты, возникающие из-за стремления соблюсти принятые обычаи, оправдать ожидания окружающих и сохранить семейную репутацию.

Таким образом, часть расходов связана не столько с потребностями самих организаторов, сколько с представлениями о том, какой должна быть достойная свадьба.

Особое внимание исследовательница уделила кредитам, которые некоторые семьи используют для подготовки торжеств.

Один из опрошенных женихов рассказал, что его семье пришлось обратиться за заемными средствами, поскольку другого выхода они не видели.

"У нас не было другого выбора, кроме как взять кредит. Сейчас все так делают", – признался участник исследования.

Однако финансовые обязательства могут возникать не только перед банками. Иногда семья чувствует необходимость провести большое торжество из-за ожиданий родственников.

Другой респондент рассказал, что родители настаивали на организации свадьбы, напоминая о необходимости учитывать мнение окружающих.

"Наши родители настаивали: что скажут люди? Мы должны вернуть все деньги, которые потратили на других", – передала Баясова слова одного из участников интервью.

За этой позицией скрывается особый механизм взаимных обязательств. Семьи годами посещают свадьбы родственников и знакомых, передают денежные подарки, а затем рассчитывают получить сопоставимую поддержку во время собственных торжеств.

В результате свадьба может восприниматься не только как праздник, но и как возможность вернуть ранее сделанные взносы.

При этом ожидания старшего поколения и традиционные обычаи иногда осложняют финансовые договоренности между семьями жениха и невесты.

В одном из интервью жених рассказал, что родственники невесты настаивали на калыме. Этот вопрос рассматривался ими как важная часть отношений между двумя семьями, поэтому прийти к компромиссу по расходам оказалось непросто.

Но наиболее показательные выводы, по словам Баясовой, появились при изучении того, как люди оценивают свои решения уже после свадьбы.

Мать одной из невест призналась, что после оплаты всех счетов семья осознала: значительной части затрат можно было избежать.

"Когда мы оплатили все счета, поняли, что половина расходов была ненужной. Эти деньги могли бы пойти на первоначальный взнос за квартиру", – рассказала участница исследования.

Этот пример показывает, как меняется восприятие расходов после завершения праздника. Во время подготовки многие решения кажутся обязательными, но позднее семья начинает оценивать их с точки зрения долгосрочных потребностей.

Именно здесь, считает Баясова, могут помочь современные технологии.

Она предложила концепцию цифровой платформы Akyl Toi, которая позволила бы семьям планировать свадьбы с учетом реальных доходов, а не общественных ожиданий.

При разработке идеи исследовательница обратилась к опыту американского сервиса The Knot, объединяющего различные свадебные услуги. Однако она подчеркнула, что простое копирование зарубежной модели не решит проблему чрезмерных расходов в Центральной Азии.

По ее замыслу, местная платформа должна не просто помогать организовать красивое торжество, но и способствовать снижению финансовой нагрузки.

Предполагается, что на одной цифровой площадке смогут взаимодействовать семьи, организаторы свадеб и поставщики услуг.

Одним из основных инструментов станет калькулятор бюджета. Он должен помогать рассчитывать затраты исходя из финансовых возможностей семьи и предлагать варианты, позволяющие избежать необязательных расходов.

Кроме того, пользователи смогут сравнивать предложения поставщиков и выбирать более доступные решения.

Однако Баясова предлагает выйти за рамки обычного сервиса по организации мероприятий.

В концепцию платформы включена консультационная поддержка, которая могла бы помогать родственникам обсуждать финансовые вопросы, согласовывать ожидания и находить компромиссы.

Такой подход особенно важен в ситуациях, когда одна сторона настаивает на дорогостоящем торжестве, а другая не располагает необходимыми средствами.

По мнению исследовательницы, цифровые инструменты могут помочь семьям принимать решения более рационально.

Эту идею поддержал и один из опрошенных организаторов мероприятий.

"Цифровые приложения помогают планировать свадьбы разумом, а не эмоциями", – отметил он.

В ходе интервью пять из девяти участников выразили готовность воспользоваться подобной платформой для планирования торжества.

В предложенную Баясовой модель также входят элементы финансового просвещения, психологической поддержки и посредничества между семьями.

При этом речь пока идет именно о концепции, а не о действующем сервисе.

Главная задача, по мнению исследовательницы, заключается не в отказе от свадебных обычаев, а в изменении подхода к их организации.

Семья должна иметь возможность сохранить значимые традиции, не подвергая риску свое финансовое благополучие.

Завершая выступление, Баясова подчеркнула, что свадебные традиции должны приносить радость, не создавая чрезмерной финансовой нагрузки на семью. По ее мнению, важно сохранять культурное значение тоев, одновременно подходя к их организации более осознанно.