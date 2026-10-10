Инвесторам в Кыргызстане могут предоставить землю на срок до 50 лет

Жогорку Кенеш 7 октября в первом чтении одобрил законопроект, который меняет порядок предоставления государственных и муниципальных земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

Согласно предлагаемому механизму, земельный участок инвестору первоначально смогут предоставить на срок до 10 лет. В дальнейшем срок можно будет продлить до 25 лет.

Если инвестор продолжит использовать участок и будет надлежащим образом выполнять условия инвестиционного соглашения, общий срок предоставления земли может составить до 50 лет.

Законопроект представил первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев. По его словам, инициатива направлена на совершенствование порядка предоставления земель для инвестиционных проектов и усиление контроля за выполнением инвесторами взятых обязательств.

Во время обсуждения депутаты подняли вопросы о стоимости предоставляемых земельных участков, ответственности инвесторов в случае невыполнения условий соглашения, а также о механизме возврата земли государству после завершения инвестиционных проектов.

Таким образом, предлагаемый порядок предусматривает не автоматическое предоставление земли на 50 лет, а поэтапное продление срока при условии выполнения инвестором своих обязательств.

Законопроект пока принят только в первом чтении. Для вступления в силу ему предстоит пройти дальнейшие стадии рассмотрения в Жогорку Кенеше.