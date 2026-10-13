Молодёжь Кыргызстана хочет больше детей, но сталкивается с нехваткой жилья

Молодые люди в Кыргызстане рассматривают собственное жильё и финансовую стабильность как важнейшие условия для создания семьи и рождения детей. При этом их желание стать родителями нередко расходится с реальными возможностями.

Об этом рассказала программный аналитик Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по вопросам народонаселения и развития Асел Тургунова 12 октября в Бишкеке в ходе тренинга для журналистов, организованного ЮНФПА. Она представила результаты международного исследования семейных и репродуктивных намерений молодёжи.

Исследование охватило молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Для сравнения также изучались ответы участников из других государств, в том числе Германии, Италии, Японии, Республики Корея, Финляндии, Швеции и Норвегии.

По словам Тургуновой, результаты показали, что молодёжь региона по-прежнему высоко ценит семью и родительство. Однако прежде чем вступать в брак и заводить детей, молодые люди стремятся обеспечить себе финансовую безопасность, приобрести жильё и добиться стабильности.

Особенно заметно это в Кыргызстане. При ответе на вопрос об условиях, необходимых для родительства, кыргызстанские участники поставили собственное жильё на первое место.

Как отметила эксперт, молодые люди хотят не просто получить временную поддержку, а иметь долгосрочные условия для самостоятельной жизни. Отсутствие жилья, финансовые трудности, нестабильная занятость и сложности с поиском подходящего партнёра могут откладывать создание семьи на более поздний возраст.

При этом желание иметь детей остаётся высоким. В странах Восточной Европы и Центральной Азии 84% опрошенных заявили, что хотели бы стать родителями. В странах, включённых в исследование для сравнения, этот показатель составил 67%.

Многие хотели бы воспитывать троих или четверых детей, однако реализовать эти намерения удаётся не всем.

Тургунова обратила внимание на разницу между желаемым и фактическим числом детей. По её словам, на решения о родительстве влияют не только медицинские, но и социальные и экономические обстоятельства.

Важную роль играет и готовность к семейной жизни. Среди условий для рождения ребёнка участники исследования называли финансовую безопасность, наличие супруга или партнёра, эмоциональную готовность, собственное жильё и стабильную работу.

Главным мотивом для вступления в брак молодые люди называли желание жить с любимым человеком. Следом шли финансовая защищённость и намерение иметь детей. Получение общественного уважения оказалось среди менее значимых причин.

Исследование также показало высокий уровень оптимизма среди молодёжи региона. Положительно оценивают своё будущее 65% опрошенных, а 57% считают, что у них есть возможности для достижения жизненных целей. Наиболее высокие показатели оптимизма, по словам Тургуновой, отмечались в Кыргызстане и Узбекистане.

Вместе с тем семейные установки заметно различаются между странами. В государствах с более высокой рождаемостью молодые люди чаще рассматривают официальный брак как предпочтительную основу для создания семьи. В странах с более низкой рождаемостью отношение к совместному проживанию до брака более свободное.

Различается и восприятие добровольной бездетности. В странах с высокой рождаемостью, к которым в исследовании отнесён Кыргызстан, 65% опрошенных негативно оценивают решение не иметь детей. В странах для сравнения такую позицию выразили около 15%.

На семейные решения также влияют традиции и религиозные установки. По представленным данным, в Кыргызстане оба фактора сохраняют заметное значение.

В то же время желание стать родителями молодые люди связывают прежде всего с личным счастьем. Среди основных мотивов рождения детей участники называли радость от родительства, продолжение рода, укрепление семейных отношений и поддержку в будущем.

По мнению Тургуновой, при разработке демографической и молодёжной политики необходимо учитывать не только показатели рождаемости, но и реальные потребности молодых людей.

Эксперт подчеркнула, что отдельные меры поддержки не всегда способны устранить препятствия на пути к созданию семьи. Если молодые люди не могут найти стабильную работу или приобрести жильё, они могут откладывать брак и рождение детей, даже если изначально планировали большую семью.

Поэтому, считает она, государственная политика должна быть направлена на создание долгосрочных условий, позволяющих молодёжи реализовать свои семейные планы.