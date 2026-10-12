"Аэропорты Кыргызстана" опровергли данные ЕАБР о стоимости двух аэропортов

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" опровергло информацию Евразийского банка развития (ЕАБР) о том, что реконструкция международного аэропорта "Манас" и строительство нового аэропорта "Джалал-Абад" обойдутся в 770 млн долларов. В компании заявили, что эта сумма существенно завышена.

По данным пресс-службы предприятия, предварительная стоимость реконструкции аэропорта "Манас" составляет около 130 млн долларов. В эту сумму входят обновление аэровокзального комплекса, капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы и модернизация сопутствующей инфраструктуры.

При этом окончательная стоимость проекта пока не определена, поскольку отдельные работы продолжаются, а финансовые расчёты ещё не завершены.

Строительство нового аэропорта "Джалал-Абад", включая проектирование и сопутствующие работы, предварительно оценивается в 60 млн долларов. Эта сумма не учитывает расходы на строительство взлётно-посадочной полосы и также будет уточняться после завершения работ.

Таким образом, предварительная стоимость двух проектов по указанным статьям составляет около 190 млн долларов. Однако эта сумма не является окончательной и не включает затраты на строительство взлётно-посадочной полосы аэропорта "Джалал-Абад".

В компании подчеркнули, что даже после завершения всех строительных работ и проведения окончательных расчётов общая стоимость двух проектов не достигнет 770 млн долларов.

"Аэропорты Кыргызстана" выразили обеспокоенность распространением сведений о финансировании этих объектов, назвав опубликованные ЕАБР данные недостоверными.

По мнению ОАО, подобная информация вводит общественность в заблуждение и создаёт ошибочное представление о масштабах вложений в развитие аэропортовой инфраструктуры страны.

В компании призвали к ответственному подходу при публикации финансовых показателей, касающихся крупных инфраструктурных проектов.