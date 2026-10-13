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В Чуйской области проверили условия проживания детей в интернатах

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В Чуйской области комиссия под руководством заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции Аиды Исатбек кызы проверила условия проживания, обучения и обеспечения безопасности детей в двух школах-интернатах. Об этом сообщили в ведомстве.

Выездная проверка состоялась в Краснореченской специальной общеобразовательной школе-интернате и Панфиловской школе-интернате имени К. Тилебаева.

Члены комиссии оценили соблюдение прав детей, доступность образования и медицинских услуг, а также условия их проживания и воспитания.

Особое внимание уделили состоянию материально-технической базы учреждений, соблюдению санитарно-гигиенических требований и мерам пожарной безопасности.

В проверке приняли участие представители государственных органов в сферах здравоохранения, строительства, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, Института акыйкатчы, а также местного самоуправления.

Как отметили в министерстве, целью выезда стала оценка условий, необходимых для защиты прав и законных интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/462266
Теги:
Минтруда, Чуйская область, права детей, интернат
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